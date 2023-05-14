Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya uyarı: İllerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız

Türkiye genelinde oy sayma işlemi sürerken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız" dedi.

13. Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekilleri seçimlerine yoğun bir katılım gerçekleştirildi. Oyların sayımları devam ederken, Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

"YSK'YI UYARIYORUM"

Kılıçdaroğlu, "Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız" dedi.

"MİLLETİ MANİPÜLE EDEREK KİMSE SENARYOLAR GELİŞTİRMESİN"

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kameralar karşısına geçerek kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Hükümetin düşüşte olduğunu belirten İmamoğlu, "İtidalli açıklamaları saygıyla karşılıyoruz. Olgun ve sağlıklı mesajlar verilmesi elbette bizi mutlu ediyor. Belli bir saatte çıkıp seçimi kazandık diyen bir anlayışla mücadele ettik birçok seçimde. O bakımdan biz şerbetliyiz sürece. Moralinizi bozmayın. İttifakımızın her lideriyle sağlıklı bir bağlantı içerisindeyiz. Önümüzdeki verileri hükümetin ciddi bir düşüşte olduğunu gösteriyor. Milleti manipüle ederek kazanmak adına kimse senaryolar geliştirmesin" dedi.

"İLK TURDA BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Seçime ilişkin son durumu paylaşan Yavaş ise, "192 bin 169 sandıktan 91 bin 913 sandığın sonucu geldi. Sayın Genel Başkanımız yüzde 47.42 oyda. 11 milyon 428 bin 512 oy bize intikal eden. Sayın Erdoğan yüzde 46.80, 11 milyon 278 bin 773 oy almış şu ana kadar. Sayın Sinan Ogan yüzde 5.33, 1 milyon 283 bin 775 oy almış. Bunların içinde İstanbul, Ankara ve İzmir'in büyük oranda sonuçları gelmedi. Bu üç kentte öndeyiz. Bize gelen sandık oranı yüzde 51 civarında. İlk turda biteceğini düşünüyoruz. Bir iki saat içinde Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50'nin üzerine çıkacağını ön görüyoruz." ifadelerini kullandı.