Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "Tanrıkulu" Yanıtı: "Devlet Olarak' Derken Kastın Ne? Tehdit mi Ediyorsun, Bu İşleri Hala Sadat'la mı Görüyorsun?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu için kullandığı “Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var” sözlerini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Devlet olarak’ derken, kastın nedir? Tehdit mi ediyorsun? Bu işleri hala SADAT’la mı görüyorsun? Siyasi ve ahlaki meşruiyetinin olmadığının farkındasın, buna göre davranıyorsun. Ancak bulunduğun makam adaleti emreder. Unutma, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir” diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu için kullandığı "Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var" sözlerini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Devlet olarak' derken, kastın nedir? Tehdit mi ediyorsun? Bu işleri hala SADAT'la mı görüyorsun? Siyasi ve ahlaki meşruiyetinin olmadığının farkındasın, buna göre davranıyorsun. Ancak bulunduğun makam adaleti emreder. Unutma, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde Sezgin Tanrıkulu'na TSK ile ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmasına ilişkin, "Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var" dedi.

"BU İŞLERİ HALA SADAT'LA MI GÖRÜYORSUN?"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Erdoğan'a şu tepkiyi gösterdi:

"Erdoğan, Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu için 'Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var' demişsin. 'Devlet olarak' derken, kastın nedir? Tehdit mi ediyorsun? Bu işleri hala SADAT'la mı görüyorsun? Siyasi ve ahlaki meşruiyetinin olmadığının farkındasın, buna göre davranıyorsun. Ancak bulunduğun makam adaleti emreder.

"HANGİSİNİ TEMSİL EDECEĞİNE KARAR VER"

Unutma, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. SADAT'la yol yürüyen Saray devleti ise 'Adalet mülkün temelidir' sözünden mal-mülk anlayanların, AYM kararlarını dahi tanımayıp, yargıya talimat verenlerin oluşturduğu bir kötülük organizasyonudur. Hangisini temsil edeceğine karar ver."