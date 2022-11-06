Kılıçdaroğlu: Dünyanın Ne Kadar Mafya Pisliği Varsa Paraları ile Birlikte Şehirlerimize Geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in İstanbul’da yakalanmasına ilişkin, “Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz, denizde sadece bir kum tanesi. Kartellere sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın, gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in İstanbul'da yakalanmasına ilişkin, "Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz, denizde sadece bir kum tanesi. Kartellere sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın, gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in bugün İstanbul Sarıyer'de gözaltına alınmasını ve kaldığı villanın bahçesinde ceset aranmasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Türkçe ve Sırpça yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"GÖRDÜKLERİNİZ, DENİZDE SADECE BİR KUM TANESİ"

"'Kara para, sahibini getirir' dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz, denizde sadece bir kum tanesi.

"KARTELLERE SESLENİYORUM; ŞEHİRLERİMİZİ TERK EDİN"

Kartellere sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın, gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur.

Srpski karteli; napustite naše gradove! Ne zelimo vaši prljavi novac. Upozoravam vas, izgubicete glave. Nemamo ni jedno dete da vam zrtvujemo."