Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe yeni paylaşımlar: Evladım olsa gözünün yaşına bakmam, giden gitsin

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda partisinin Grup Toplantısı'nda yaptığı "Ya bana katılın ya da önemden çekilin" çağrısına açıklık getirerek "Kendi yol arkadaşlarıma dedim. 'AK Parti'nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler' demeyenler yol arkadaşım olacak" dedi. "Gelenler; çocuklarımız için, torunlarımız için, gençlerimiz için gelsin. Fakir fukara için gelsin. Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda partisinin Grup Toplantısı'nda yaptığı "Ya bana katılın ya da önemden çekilin" çağrısına açıklık getirdi.

"YOL ARKADAŞLARIMA DEDİM"

Bu sözleri kendi yol arkadaşlarına dediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim. Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim. 5'li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız" dedi.

"KİMLERİN BU OPERASYONUN ARKASINDA OLDUĞUNU DA BİLİYORUM"

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "'AK Parti'nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler' demeyenler yol arkadaşım olacak. Şimdi bazı sermayedarlar, birtakım medya üzerinden, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor. Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam. Benimle olacaklara net söyledim! Bay Kemal'de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak. Benimle yürüyecek olanlar, bunu bilerek gelsinler" ifadelerini kullandı.

"GİDENLERE DE UĞURLAR OLA"

Kılıçdaroğlu son olarak, "Gelenler; çocuklarımız için, torunlarımız için, gençlerimiz için gelsin. Vatanımızın, doğmayı bekleyen evlatları için gelsin. Fakir fukara için gelsin. Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola" dedi.