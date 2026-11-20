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Trabzon'da, "Çocuk Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Karadeniz İlleri Kadın Derneği (KİKAP) Başkanı Nilgün Turan, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında, 2013'ten beri çocuk istismarının ve insan ticaretinin çocuklara yönelmesinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Dernek tarafından yürütülen Çocukları Birlikte Koruyoruz Projesi'nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklendiğini belirten Turan, sempozyumun da proje kapsamında organize edildiğini anlattı.

Turan, proje kapsamında, Afganlı 4-17 yaş aralığındaki çocukların bedenlerini korumaları ve zararlı maddelerden uzak durmaları konusunda çalışma hazırladıklarını ifade etti.

Kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin destekleriyle çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Turan, ayrıca proje kapsamında ilk kez muhtarlarla da işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Turan, KİKAP olarak Doğu Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Samsun, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Aydın ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu illerde programlar düzenlediklerini sözlerine ekledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahittin Kahveci de çocuklarla ilgili yapılan her türlü çalışmanın önemli olduğuna dikkati çekti.

Ebeveynlerin hem bedenen hem de ruhen sağlıklı çocuk yetiştirmesinin önemine işaret eden Kahveci, çocukları madde, tütün ve teknoloji bağımlılığından korumak gerektiğini belirtti.

Dünyada 1 milyardan fazla çocuğun psikolojik, cinsel ve fiziksel şiddet gördüğünün altını çizen Kahveci, bu konularda dikkatli olmak gerektiğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Dr. Ayhan Özkan ise sempozyumda, geleceğin teminatı çocukların sağlık, eğitim, güvenlik ve sosyal hizmetlerden yararlanma sürecini masaya yatıracaklarını söyledi.

Toplumda sorumlulukların daha çok kurumlardan beklendiğini dile getiren Özkan, sadece ilgili kurumlara değil, toplumun her kesimine büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Prof. Dr. Kahveci'nin yönettiği sempozyumda, Özkan "Bağımlılıkla Mücadelede Duygusal Zekanın Önemi", Yargıtay Tetkik Hakimi Süleyman Kaynar "Yargı Uygulamaları Işığında Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi ve Suça Sürüklenen Çocuğun Üstün Yararı", Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurdan Duman da "Okul Sosyal Hizmeti ve Kaleiçi Modeli" başlıklı sunum yaptı.

Sempozyum, yarın yapılacak oturumların ardından sona erecek.

Kaynak: AA