Keşan'da Su Krizi: Vatandaşlar SMS'lerle Uyarılıyor

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesi ve ilçenin susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine vatandaşlar belediye tarafından gönderilen SMS'lerle uyarılmaya başlandı. Su kaynaklarının tasarruflu kullanılması ve bilinçsiz su tüketiminin önlenmesi çağrısı yapılıyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'nda su seviyesinin 4 milyon metreküpe gerilemesi ve ilçenin susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine vatandaşlar belediye tarafından gönderilen SMS'lerle uyarılmaya başlandı. SMS'lerde suyun bilinçli kullanılması istenerek, "Çevrenizde halı yıkayan, bahçesini sulayan, araçlarını yıkayanları ve suyu bilinçsizce kullananları uyarın ya da Alo 153 Hattı'mızı arayarak bize bildirin" denildi.

Yaklaşık 65 bin nüfuslu Keşan'a içme suyu sağlayan ve 56 milyon metreküp kapasiteli barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle 4 milyon metreküpe kadar düştü. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bir hafta önce yaptığı açıklamada, ilçenin 45 günlük suyunun kaldığını açıkladı.

Suyun tek yürek olup tasarruflu kullanılması gerektiğini ifade eden Başaran, "En çok karşılaştığımız sıkıntılar yol yıkamaları. Yollar yıkandıktan 5 dakika sonra su zaten buharlaşıyor. Bahçeler yıkanıyor, arabalar yıkanıyor, halılar yıkanıyor. Herkesin elinde hortum görmeye başladık bu günlerde. Ciddi anlamda su tasarrufu yapmalıyız. Su tasarrufu konusunda örnek olmalıyız. Herkes elinden geleni yapmalı. Suyun değerini anlamamız için gerçekten mücadele etmeliyiz. Biz elimizden geleni yapacağız. Sizden de aynı duyarlılığı bekliyoruz. Lütfen suyumuza sahip çıkalım, suyumuzu koruyalım. Herkesi tasarrufa davet ediyorum" diye konuştu.