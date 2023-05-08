KEŞAN'DA 'HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ' YAPILDI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 'baharın habercisi' olarak kabul edilen ve her yıl geleneksel olarak kutlanan 'Hıdırellez ve dallık şenliği' gerçekleştirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 'baharın habercisi' olarak kabul edilen ve her yıl geleneksel olarak kutlanan ' Hıdırellez ve dallık şenliği' gerçekleştirildi. Yöresel, renkli kıyafetler giyen kadınlar, yakılan ateşin çevresinde davul ve zurna eşliğinde dans ederek eğlendi.

Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen ' Hıdırellez ve dallık şenliği?, Kılıçköy korusunda yapıldı. Etkinliğe, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenlikte, Hıdırellez ateşi yakılarak, yöresel kıyafetler giyen Keşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Roman Halk Dansları Oyunları Topluluğu, vatandaşlarla birlikte, ateşin çevresinde davul ve zurna eşliğinde dans ederek eğlendi. Belediye Sanat Merkezi bandosu da şenlikte 9/8'lik Trakya havalarıyla konser verdi. Etkinlikte ayrıca vatandaşlara bereket kesesi ve çiçek fideleri dağıtıldı.

'HIDIRELLEZ, ATALARIMIZDAN GELEN ESKİ BİR GELENEĞİMİZ'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan'ın geleneksel 'Hıdırellez ve dallık şenliği'ni kutladıklarını belirterek, 'Hıdırellez, Atalarımızdan gelen eski bir geleneğimiz. Bereketi, bolluğu, baharın gelişini temsil ediyor. Tüm vatandaşlarımızla dallığı büyük bir coşku ile kutluyoruz. Sabahın erken saatlerinde kutlamalar başladı. Hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

'DALLIK, KEŞAN'IN BİR MARKASI VE TÜM TRAKYA'YA ÖRNEK OLUYOR'

Belediye Başkanı Helvacıoğlu ise yıllardır devam eden 'Hıdırellez ve dallık şenliği'ni bu yılda sürdürdüklerini ifade ederek, 'Pandemide bir dönem ara verdik. Gönül belediyeciliği döneminde dallık sadece bir piknik havasında değil, eğlence, şenlik havasında geçiyor. Dallık ateşimizi yaktık, çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz ve programlarımızla vatandaşımıza dokunuyoruz. 20 bine yakın katılım var. Dallık Keşan'ın bir markası ve tüm Trakya'ya örnek oluyor. Çok güzel bir atmosfer söz konusu. Merkezimizde insan, merkezimizde hizmet var' diye konuştu.