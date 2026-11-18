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Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmenler ile Anadolu kültürü arasındaki bağları güçlendirmek ve ortak mirası genç nesillere aktarmak amacıyla Urfa sıra gecesi etkinliği düzenlendi.

Kerkük kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin salonunda, yöre sanatçıları ile Şanlıurfa'dan gelen isimlerin ortaklaşa gerçekleştirdiği program Kerküklülerden yoğun ilgi gördü.

Şanlıurfa sıra gecesi ekibinden Yılmaz Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerküklü müzik ustalarıyla aynı sahneyi paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlk kez geldiği Kerkük'te böyle bir organizasyona katkı sağlamaktan kıvanç duyduğunu belirten Çelik, düzenlenen ortak programda Urfa ile Kerkük'ün kültür ve müziğinin buluştuğunu kaydetti.

Şanlıurfa ile Kerkük arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlara dikkati çeken halk oyunları eğitmeni İbrahim Narlım ise iki şehir arasında güçlü bir kardeşlik ve akrabalık ilişkisi bulunduğunu vurguladı.

Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır yörelerinin halk oyunlarıyla ilgilendiğini aktaran Narlım, bu tür kültürel faaliyetlerin toplumlar arasındaki aidiyet bağlarını pekiştirdiğini ifade etti.

Kerküklüleri "akraba ve dayı" olarak gördüklerini belirten Narlım, "Bu güzel geceye Kerkük ile Urfa'nın kardeşliğine katkı sunmak için katıldık. Burada kardeşlerimize güzel anlar yaşatmak istedik, kardeşliğimiz daim olsun." dedi.

"Kerkük ile Urfa'nın kültürel değerleri buluştu"

Etkinliğe katılan Kerküklü Türkeş İzeddin, programın iki kentin kültürel değerlerini bir araya getirmesi bakımından ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Kerkük'ü Türkmenlerin başkenti olarak niteleyen İzeddin, organizasyonun sıradan bir eğlence olmadığını, Urfa'nın zengin kültürel birikiminin Kerkük'e taşınmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek bu tür etkinliklerin Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukta olduğu tüm bölgelerde yaygınlaştırılmasını istedi.

Kerküklü İsam Vendavi de kentte ilk kez bu ölçekte görkemli bir Kerkük-Urfa ortak etkinliğinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Programda Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı farklı bölgelerden katılım olduğuna işaret eden Vendavi, Kerkük'ün yanı sıra Tuzhurmatu, Amirli ve Erbil'den gelen Türkmen sanatçıların da sahne aldığı gecenin oldukça coşkulu geçtiğini bildirdi.

Kaynak: AA