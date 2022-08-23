Kentsel dönüşüm için evleri yıkmak istediler! Halkın direnişe polisler biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti

Beykoz Belediyesi, Tokatköy'deki 487 ada 3 parselde gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüm projesi için sabah saatlerinde yurttaşları evlerinden çıkarmaya çalıştı. Yıkıma izin vermeyen yurttaşlara plastik mermi ve biber gazı ile müdahale eden polis ekipleri, çok sayıda yurttaşı gözaltına aldı.

Beykoz Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Tokatköy'deki 487 ada 3 parseldeki evleri yıkmak isteyen belediye ekipleri vatandaşları evlerinden çıkarmak istedi. Ancak vatandaşlar evlerinden çıkmak istemeyince arbede yaşandı.

YOLLARI TAŞLARLA KAPATTILAR

Mahalleye giren belediye ekipleri, iki evi tahliye etmek istedi. Haklarını almadan ve hukuki süreç bitmeden evlerini vermek istemeyen yurttaşlar yolları taşlarla kapatarak ekiplerin girişine engel oldu. Yurttaşların yolu kapatması üzerine alana polis ekipleri ve TOMA geldi.

YOL BARİKATLARLA KAPATILDI

Ardından boşaltılacak evin yolundaki yurttaşlar polis ekipleri tarafından gönderildi. Yol barikatla kapatıldı. Evin içerisinde konumlanan yurttaşlar ise polisleri içeri almadı.

POLİS EKİPLERİ SERT MÜDAHALEDE BULUNDU

Mahkeme süreci devam ederken yıkım istemeyen yurttaşlar hem evin içerisinde hem de dışarısında direnişine devam ederken, polis ekipleri sert müdahalede bulundu. Evin içerisine girerek yurttaşları plastik mermi ve biber gazıyla dışarı çıkarmaya çalışan polis ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Sosyal medyadan paylaşılan videoya kısa sürede beğeni ve yorum geldi. Yorumlar arasında en dikkat çeken "Çatıdaki insanlara plastik mermi yağdırıyorlar. İnsanlar aşağı düşecek. Emniyetin müdahalesi tamamen orantısız. Vicdan yok burada" ifadeleri yer aldı.