KEMANKEŞ 1 Füzesinin Testleri Başarıyla Tamamlandı

KEMANKEŞ 1 Füzesinin Testleri Başarıyla Tamamlandı
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Baykar, yapay zeka tabanlı KEMANKEŞ 1 mini seyir füzesi ile yaptığı testlerde hava hedeflerini tam isabetle vurdu. KEMANKEŞ 1, Bayraktar AKINCI TİHA ile entegre çalışarak stratejik hedeflere yüksek hassasiyetle saldırı gerçekleştirebilecek.

KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi, Bayraktar AKINCI Tiha'dan yapılan atışlı testte havadaki hedefleri tam isabetle vurdu.

Baykar, yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemlerin kritik testlerini başarıyla tamamlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Bayraktar AKINCI Tiha'dan ilk kez ateşlenen KEMANKEŞ 1 füzesi, zorlu bir senaryoda gerçekleştirilen hava hedefi imha görevini başarıyla tamamladı.

Bayraktar AKINCI Tiha, Çorlu ve Keşan'daki Uçuş Eğitim ve Test merkezlerinin koordinesinde gerçekleştirilen test için kanat altında taşıdığı 2 adet KEMANKEŞ 1 füzesiyle havalandı. Test faaliyeti kapsamında, KEMANKEŞ 1'in sistem tanımlama, seyir, atış ve görsel dalış (hava hedefi imha) kabiliyetleri sınandı. Senaryo gereği, 2 KEMANKEŞ 1 füzesi ile başka bir dron tarafından taşınan hareketli hava hedeflerine yönelik atış gerçekleştirildi.

Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli hedefleme sistemi sayesinde KEMANKEŞ 1 füzeleri, belirlenen hedefleri otonom uçuşla ve yüksek hassasiyetle tam isabetle imha etti. Test kapsamındaki tüm görevleri başarıyla tamamlayan KEMANKEŞ 1'in, havadaki en küçük hedefleri dahi etkin şekilde etkisiz hale getirme kabiliyeti de doğrulanmış oldu.

Milli SİHA'ların vurucu gücü

KEMANKEŞ 1, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI Tiha, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'ya entegre edilerek görev yapacak. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200 kilometrenin üzerinde görev menziline sahip KEMANKEŞ 1, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

Füze, yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 1, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. Bağlı olduğu platform ile tüm görüş hattı haberleşmesi gerçekleştiren KEMANKEŞ 1, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri platform üzerinden yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak.

İhracat şampiyonu

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkedeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.

Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 15 ülkeyle olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal - Güncel
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