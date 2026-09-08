Kemal Okuyan'dan soL Haber'in sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine tepki

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, soL Haber'in sosyal medya hesabına 3. kez erişim engeli getirilmesine tepki göstererek, "Hiçbir hukuki zemin yokken sansür girişimleri ya da yasaklama girişimleriyle karşı karşıya kalınıyor" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çözüm sürecine değinen Okuyan, süreçte yeni bir öykü yazılmaya çalışıldığını belirterek, "Yeni bir resmi tarih tezi ve burada ortaklaşıyorlar iktidarla. Bu ortaklığın herkesi memnun etmesi diye bir şey yok. 'Süreci desteklemeyen siyasetten koparılır' deniyor. Süreç bu haliyle geniş bir toplumsal onay alamaz" diye konuştu.

Okuyan, şöyle devam etti:

"Biz ilk çözüm sürecinde de 'Bu işin sonu kötü ve korkuyoruz' demiştik. O zaman gene küfür yemiştik. Neden korkarız biz? Etnik merkezli çatışmalardan, daha keskinleşmiş nefretlerden, yoksulun yoksula öfke duymasından korkarız. 'Bu süreç oraya gidecek' dedik, gitti. Yine o toplumun sinir uçlarıyla oynayarak yapılıyor bu. Şimdi dolayısıyla mesela şunu diyemem, 'Bu süreç başarısızlığa uğramalıdır.' Her durumda bunu demeyiz. Bu süreç başka bir seçenekle devrimci bir seçenekle, cumhuriyetçi bir seçenekle durdurulmalıdır. Çünkü diğeri çok tehlikeli ve bir olasılıktır. Türkiye'nin çok gergin bir döneme doğru tekrar sürüklenmesi bir olasılıktır ve bu çok tehlikelidir. Ama bunu göze almış bir kararlılık var masada ve tehditler savruluyor. 'Bu sürece destek vermezseniz şöyle olur, böyle olur' deniliyor.

"EMPERYALİST MERKEZLER BU BÖLGEYİ İYİ BİLİYOR"

Emperyalist merkezler bu bölgeyi iyi biliyor, özellikle İngiltere. Ama diğerlerini de katalım. Birden fazla seçenek üzerinde çalıştıklarını unutmayalım. Yani geçici yönetimler var, iktidarlar değişir emperyalist merkezlerde ama Türkiye'ye verilen rol bir anda değişebilir. Dolayısıyla o büyüme ve küçülme denklemini ya da yayılma ve dağılma denklemini herkesin iyi düşünmesinde fayda var.

Önemli olan halkımızın ne düşündüğü ve nasıl önlem aldığı. Bugünkü sürüklenme haliyle bu toplum hiçbir şeyde gerçek bir alternatif yaratamaz. Şu anda bu sürüklenmeyi durdurmaya çalışıyoruz. Bir alternatifi büyütebilmek için, gerçek hale getirebilmek için bugün olanlara ışık tutmak ve gerekiyorsa kaygı yaratmak zorundayız.

"TÜRKİYE SÜRÜKLENİYOR"

Türkiye sürükleniyor şu anda. Sürüklenen bir ülkeyiz, toplum da bunun içinde sürükleniyor. O yüzden sahte kahramanların peşinde gidiyorlar, işte gerçek olmayan çözümlerin içerisinden gidiyorlar. Sürekli aldatılmışlık hissi var, sürekli hayal kırıklığına uğruyorlar. ya bu şekliyle bu koca ülke gerçekten de bilinmedik bir yere doğru sürüklenir. Bilinmedik yerler Türkiye gibi fay hatları çok derin olan yerlerde çok tehlikelidir. Bu ülkede mezhep, etnik meselelerinin merkezinde durduğu gerilimlerin çok karanlık sonuçlar yaratacağını biliyoruz.

Halk şimdilik çok küçük bir kesimin düşündüğü bir yere kafayı takmalı. O da emek-sermaye çelişkisi. Bu memleketteki sınıf çelişkilerinin zerre gündeme gelmediği bir masa var, bir süreç var. Böyle bir şey olabilir mi? Sadece bu bile nereye evrildiğimizi göstermelik de olsa bir şeyden söz edilmiyor. Niye? Çünkü mevcut gidişat yine bir sermayenin çözüm süreci. Neyi çözecekse artık... Sermaye hiçbir şeyi çözmez, yeni sorunlar yaratır. Bir tek kar odaklıdır."

"KOMÜNİSTLİĞİN NE LÜZMU VAR?" KİTABINA DEĞİNDİ

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci-yazar Barış Terkoğlu'nun sorularını yanıtladığı Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkacak "Komünistliğin Ne Lüzumu Var?" kitabına ilişkin, "Sovyetler Birliği'nin çökmesinden Türkiye solunun durumuna kadar ya da özel olarak Türkiye Komünist Partisi'ni ilgilendiren kimi başlıklara kadar Barış'ın sorduğu her soruyu yanıtladık. Ortaya çıkan sonuçtan memnunum, Barış'ın da memnun olduğunu biliyorum. Umarım bu kitap da ilgi çekecektir" dedi.

SOL HABER'LE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Okuyan, soL Haber'in sosyal medya hesabına 3. kez erişim engeli getirilmesine değinerek, dayanışma çağrısı yaptı. Okuyan, "Hiçbir hukuki zemin yokken sansür girişimleri ya da yasaklama girişimleriyle karşı karşıya kalınıyor. Ben buradan bütün izleyicilerimizi soL Haber Portalı ile dayanışmaya çağırıyorum. Hem yeni hesabın takip edilmesi hem de soL'a abone olunması... Çünkü soL, ilanla yaşayan bir yayın organı değil, tamamen gönüllü katkılarla yaşayan bir yayın organı. Dolayısıyla abonelik diye bir sistemi var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA