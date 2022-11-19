Kılıçdaroğlu'ndan kardeşine son görev! Yanında tek parti lideri vardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün vefat eden kardeşi Celal Kılıçdaroğlu için Kocaeli Tavşantepe Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, dün 68 yaşında hayatını kaybetti. İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Celal Kılıçdaroğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı.

KARDEŞE SON GÖREV

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vefat eden kardeşi Celal Kılıçdaroğlu için, Kocaeli Tavşantepe Cemevi'nde düzenlenen cenaze törene katıldı. Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedildi.

ÇOK SAYIDA SİYASİ İSİM KATILDI

Cenaze törenine Adil ve Ali Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP'li Canan Kaftancıoğlu ve bazı siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan mesajda, "Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal beye Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim" denildi.

Celal Kılıçdaroğlu

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden Celal Kılıçdaroğlu (68), 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Kılıçdaroğlu, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti.

ANİDEN FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, bugün 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katındaki evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçdaroğlu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. Celal Kılıçdaroğlu'nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU, 14 EKİM'DE ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz 14 Ekim'de Kocaeli'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun bakımda tedavi gören kardeşini ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.