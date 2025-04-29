Metin Sabancı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde hizmet alan çocuk, ergen ve yetişkinlerin emekleriyle oluşan "Kelile ve Dimne'den Benim Mesellerim" sergisi sanatseverlerle buluştu.

"2025 Aile Yılı" kapsamında, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şefik Can Uluslararası Mevlana Eğitim ve Kültür Vakfının katkılarıyla gerçekleştirilen sergi, Dolmabahçe Sarayı Resim Müzesinde açıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, açılışta yaptığı konuşmada, "Bizler bakanlıklar ve kurumlar olarak, büyük bir iş birliğiyle kadın ve çocuklarımızın güçlenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sloganımız, 'güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum'. Valilik olarak da birçok projeyi hayata geçirdik ya da var olanların kapsamını genişlettik. Güçlü bir toplum, güçlü aileyle birlikte mümkün olur. Metin Sabancı Rehabilitasyon Merkezi de güçlü ailenin bir örneğini bu sergiyle bize göstermiş oldu." dedi.

"Burada gördüğünüz resimler, güzel kalplerin bir ifadesidir"

Metin Sabancı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Emel Alanyalıoğlu da serginin "acaba biz de yağlı boya bir tablo yapabilir miyiz?" sorusuyla birlikte ortaya çıktığını belirterek, "Bu fikrimizi Hayat Nur Artıran hocamıza açtık. O da bu fikrimizi çok olumlu karşıladı. Kendisi bizlere destek oldu ve ortaya harika sonuçlar çıktı." diye konuştu.

Prof. Dr. Mim Kemal Öke de sergiye katılan çocuklardan çok kıymetli şeyler öğrendiğini dile getirerek, "İnsanın eline doğunca boş bir tuval verirler. Ondan bu tuvali farklı renklerle güzelce işlemesi ve birleştirilmesi istenir. Resim böyle ortaya çıkar ve aslında bu insanın kalbinin bir yansımasıdır. Burada gördüğünüz resimler, güzel kalplerin bir ifadesidir." şeklinde konuştu.

"Sergimiz, Kelile ve Dimne'deki minyatürlerin çocuklarımızdaki izdüşümleridir"

Şefik Can Uluslararası Mevlana Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Dr. Hayat Nur Artıran, serginin çocuklarının güzelliğinin bir tezahürü olduğuna işaret ederek, "Emel Alanyalıoğlu ve Mim Kemal Öke hocamızın katkılarıyla gerçekleşen bu programda olmaktan dolayı çok mutluyum. Onlar bu program için çok büyük bir emek verdiler. Biz de üzerimize düşeni yapmaya gayret ettik. Kelile ve Dimne'den kendi gönüllerine yansıyanları bizle buluşturdukları için en büyük teşekkürü çocuklarımız hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Eğitmen sanatçı Meryem Günana ise şunları kaydetti:

"Kelile ve Dimne, 3. yüzyılda bir Brahman keşişi tarafından kaleme alınan ve iki çakalın anlattığı bir meseldir. Bu meselde adaleti temsil eden, onu anlatan çakaldır. Biz sergide bu kitaptaki minyatürleri esas aldık ve minyatürlerin hikayelerini çocuklarımıza anlattık. Onlar bu hikayeleri özümsediler ve ahlaki değerleri öne alan minyatürlerden kendilerinde kalanları eserlerine yansıttılar. Sergimiz, Kelile ve Dimne'deki minyatürlerin çocuklarımızdaki izdüşümleridir."

Etkinlik kapsamında ayrıca Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Dr. Oya Aydın, Barış Coşkun ve Hasan Aktaş'ın destek verdikleri rehabilitasyon gören çocuklardan oluşan koro bir konser verdi.

Sergide resim, seramik, çini ve cam altı eserler yer alıyor.

Eğitmenler Meryem Günana, Mine Numanoğlu, Zeynep Çufalı, Dr. Oya Aydın ve Necla Külekçi'nin destekleriyle hazırlanan sergi, 2 Mayıs'a kadar görülebilecek.