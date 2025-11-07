Kebap Tartışması TBMM'de Gündem Oldu

Haber: Berfin BAYIR - Ogün AKKAYA

(TBMM) - AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, komisyondaki konuşmasında muhalefet milletvekillerinin "Bulmuşsunuz kebap alanı, oh ne güzel gemileri almışsınız" ifadeleriyle iktidarı eleştirdiğini söyleyerek "Bu ayıp ifadeyi, bu çirkin ifadeyi bu kebap bulma mantığıyla işe bakma düşüncesini niyetini biz iade ediyoruz. Demek ki siz yaptığınız, yaptırdığınız işlerde hep böyle bir kebap çıkar mı, bize de oradan bir şey çıkar mı mantığıyla bakıyorsunuz. Sizi o mantığınızla baş başa bırakıyoruz. Siz kebapları konserlerde bulmuşsunuz. Gidin o kebaplara siz gidin. Siz gidin kebaplarınız peşine" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Komisyonda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, doğalgaz taşıma dağıtım şirketlerinin doğalgaz hatlarını çekmemek için direndiklerini belirterek "O şirketlerin direnmesine rağmen üzerine gide gide bugün köylerde bile doğalgaz vatandaşına götüren bir ülke olmuşuz. Alay edenler oldu. 'Size orada sondaj yaptırmazlar doğalgaz aradığımız zamanlar. Gemilerle gider bir çay içer fotoğraf çektirir gelirsiniz' dediler. Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Petrolde aynı şeyleri söylediniz" diye konuştu.

Bugün Türkiye'nin her konuda kendi kendine yetmediğini ancak bir gün yeteceğini söyleyen Yegin, şöyle konuştu:

"Kendi kendimize yettiğimizde daha fazlasını ürettiğimiz günlerde çok yakındır gelecek. Dalga geçmişlerdi o gün, şimdi mahcup olacaklar da yeni bir dalgaya geçiyorlar. 'Her işi betonla yaptınız. AK Parti'nin işi zaten betonla, eğitim betonla, sağlık betonla, gaz sahalarını beton yapıp kenara çekildiniz. Bir, iki tane ateş yaktınız' dediniz. Bakan Bey, onları açıklayacaktır ama daha da haddi aşıp daha da ileri giderek 'bulmuşsunuz kebap bir alan. Oh ne güzel gemileri almışsınız. Kiralasanız da niye alıyorsunuz' denildi. Bu ayıp ifadeyi, bu çirkin ifadeyi bu kebap bulma mantığıyla işe bakma düşüncesini niyetini biz iade ediyoruz. Demek ki siz yaptığınız, yaptırdığınız işlerde hep böyle bir kebap çıkar mı, bize de oradan bir şey çıkar mı mantığıyla bakıyorsunuz. Sizi o mantığınızla başbaşa bırakıyoruz."

Komisyonda "Kebap" tartışması

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AK Partili Yegin'in muhalefet milletvekillerinin "Bulmuşsunuz kebap alanı, oh ne güzel gemileri almışsınız" ifadeleriyle iktidarı eleştirdiği iddiasını reddederek "Kim söylemiş bu sözleri? Bunlar Nilgün Ök'ün hayal gücünün ürünü" diye cevap verdi.

Yegin: Siz kebapları konserlerde bulmuşsunuz

Yegin, Komisyon'daki muhalefet milletvekili sıralarını işaret ederek "Siz kebapları konserlerde bulmuşsunuz. Gidin o kebaplara siz gidin. Siz gidin kebaplarınız peşine. Bugün bu ülkede tesis kurmanın tesis kurma yeterliliğinin başvurusunun şartları bellidir. Başvuru yapanların ne mezhebine, ne partisine, ne etnik kökenine, hiçbir şeyine bakılmaksızın herkes bu tesisleri kurabilir. Herkese bu alım garantileri vardır. Kurduğu dönemde bugün de farklı şekillerde var. Siz firmalara alım garantisi verdiniz. Neden? Çünkü 'gizli ortaksınız' diyorsunuz. İşte sizin mantığınız bu. Siz ortaklık yapmadığınız bir işin önünü açmayacak, ortaklık yapmadığınız bir sektörü büyütmeyecek, ortaklık yapmadığınız iş adamına iş vermeyecek insanlarsınız. Onu ancak siz yaparsınız" diye konuştu.