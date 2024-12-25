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KBÜ öğrencileri Türkiye'nin çip üretiminde bağımsızlık hedefliyor

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KBÜ öğrencileri Türkiye'nin çip üretiminde bağımsızlık hedefliyor Karabük Üniversitesi öğrencilerinin oluşan TEKNOFEST takımı Küp X, teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak ve Türkiye'nin çip üretimindeki yerini güçlendirmek amacıyla yerli ve milli çip tasarımı üzerinde çalışıyor.

KBÜ öğrencileri Türkiye'nin çip üretiminde bağımsızlık hedefliyor

KARABÜK - Karabük Üniversitesi öğrencilerinin oluşan TEKNOFEST takımı Küp X, teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak ve Türkiye'nin çip üretimindeki yerini güçlendirmek amacıyla yerli ve milli çip tasarımı üzerinde çalışıyor.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Emre Çoban, Enes Toprak, Ülkü Karayakalı, Yakup Büyükkaya, Medine Çifci ve Elif Sena Dindar'dan oluşan Küp X ekibi, çip tasarımı ve mikroelektronik sistemler üzerine yoğunlaşarak, üniversitenin laboratuvar imkanlarından da faydalanıyor. Ekip, çiplerin enerji verimliliği, güvenlik altyapısı ve yüksek performans sunması için ileri mühendislik tekniklerini kullanıyor.

Küp X'in projeleri, ülkenin dijital altyapısını güçlendirecek ve teknoloji dünyasında önemli bir yer edinmesine katkı sunacak potansiyele sahip. Ekip, çalışmalarını tamamladıktan sonra tasarladıkları çiplerin üretim süreçlerini de yerli imkanlarla gerçekleştirmeyi planlıyor.

Karabük Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi ve Küp X Takımı kaptanı Emre Çoban, takımının çip tasarımı alanındaki başarılarını ve Teknofest'e katılım sürecini anlattı.

2021 yılında kurularak 4 yıl boyunca yarışmalara katıldıklarını, ilk yıl finale kalarak büyük bir başarıya imza attıklarını ve ikinci yılda ise üçüncülük ödülünü kazandıklarını belirten Çoban, elde ettikleri başarının takımı sürekli olarak geliştirdiğini ve yeniliklere açık hale getirdiğini vurguladı.

TEKNOFEST sürecinin oldukça zorlu geçtiğini ifade eden Çoban, takım olarak önce kapsamlı araştırmalar yaptıklarını, ardından raporlar ve diğer teknik çalışmalarla yoğun bir tempo içinde ilerlediklerini belirterek, "TEKNOFEST'e gitmek biraz zorlu bir süreç. Çünkü bu festivalde raporlar ve diğer çalışmalar zorlayıcı olabiliyor. Bizim için şöyle bir süreç var: Öncelikle araştırmamızı yapıyoruz, ardından raporları okuyoruz. Raporları okuduktan sonra devam ediyoruz, ama geceleri sabahlayarak çalışıyoruz. Bu yüzden bizim için çok zorlu bir süreç. Biz TEKNOFEST'e gittiğimizde önce jüriye sunum yapıyoruz. Sunumda hocalara projeyi sunduktan sonra onlardan geri bildirimler alıyoruz. Geri bildirim aldıktan sonra onlarla iletişime geçerek projemizi daha da geliştirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Çip tasarımının önemine dikkat çeken Emre Çoban, bu teknolojilerin tüm cihazlarda kritik bir rol oynadığını aktararak şunları söyledi: "Bütün teknolojik cihazlarda çip bulunuyor. Ama bu çiplerin üretimi çok hassas ve çok zorlu bir süreç. Savunma sanayisinden tutun da telefon, televizyon, kamera, aklınıza gelebilecek bütün teknolojik cihazlarda çip bulunuyor. Ancak bu çiplerin belli başlı merkezleri var: Amerika, Çin, Japonya, Kore gibi ülkeler. Biz de bu alanda yeni gelişmeler yaparak, Türkiye adına güzel bir yerlere gelmeye çalışıyoruz."

Bu yılki hedeflerini de paylaşan Çoban, "Bizim bu seneki amacımız dereceye girmek. Bu üniversite için de bizim için de çok önemli bir süreç. Çünkü TEKNOFEST'te birinci olmak çok zorlu bir hedef ve sadece bir takıma ait bir şey. İnşallah birinci olacağız." dedi.

Karabük Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi ve Küp X Takımı üyesi Yakup Büyükkaya, takımının TEKNOFEST yolundaki başarılarını ve hedeflerini paylaştı.

Küp X Takımı, 2022 yılında dünya çapındaki bazı ülkelerin uyguladığı ambargolar ve kısıtlamalar üzerine bağımsız bir teknoloji altyapısı kurma kararı aldığını anlatan Büyükkaya, "Biz de tam bağımsız bir ülke inşası için, müreffeh yarınlar için ne yapabiliriz diye düşündük ve bu sebeple çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımız esnasında, uykusuz kaldığımız geceler, rapor yazarken kafamızın karıştığı süreçlerin içerisinden geçerek şu anki konumumuza geldik. Bu nedenle, bu sadece bir senelik başarının arkasında yatan emek değil, uykusuz geceler, azim, arkadaşlık ve dostluğun birleştiği çok güzel bir süreçtir. Bununla beraber, inşallah 90'lardan beri süregelen bir paradigma kırılması var, kablolu iletişimden kablosuz iletişime geçiş var. Bu paradigma kırılmasının öznesi olarak bizler, kablolu, büyük ve yüksek maliyetli sistemlerden ziyade düşük maliyetli, kolay entegrasyon gerektiren ve ücret konusunda da teknoloji ithalatı yerine ihracatı yapabileceğimiz sistemler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca, ürettiğimiz bir çip mevcut. Gelecek zamanlarda, bu çip ile ülkemize katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Takım olarak özellikle batarya güç sistemlerinde büyük bir yenilik geliştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Büyükkaya, "Bu batarya güç sistemlerinde herkesin bildiği gibi büyük komponentler kullanılıyor. Biz ise büyük komponentler yerine, tümleşik ve kolay entegrasyonu gerektiren bir çip tasarlamaktayız. Şuanda, ülkemizde halihazırda üretilmiş TÜBİTAK tarafından Çakıl projesi bulunuyor. Bu, 65 nanometrede çalışıyor TÜBİTAK laboratuvarlarında. Biz ise 90 nanometrede çalışıyoruz. Ayrık elemanları düşündüğümüzde, mikro düzeyde makro değişimi elde etmek için azimle çalışıyoruz. 90 nanometre ile elde ettiğimiz bu projeyle, ülkemizdeki tasarım ekosistemine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bizim gibi tasarım yapan mühendislerin gelişmesine yardımcı oluyoruz ki, gelecek zamanlarda ülkemizde yabancı yatırımları çekip, bir çip tasarım fabrikası kurduğumuzda, Tayvan'dan değil de Türkiye'den çip tedarik etme hevesindeyiz" dedi.

Büyükkaya, ayrıca 10 yıl içinde yerli çip üretimini hayata geçirmeyi ve Türk mühendislerinin katkısıyla bu alanda öncü olmayı hedeflediklerini ve ülkenin savunma sanayisine katkı sağlama amacını yineledi.

KBÜ öğrencileri Türkiye'nin çip üretiminde bağımsızlık hedefliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
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