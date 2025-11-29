Hayranlığı başına bela oldu: Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kentte yaşayan TIR şoförü Salim Kalfa, 15 Haziran'da Ayasofya Mahallesi'nde evinin balkonundan cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı 1 dakikalık görüntüye, çok sevdiği Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu'nun 21 yıl önce Trabzonspor için bestelediği 'Uy aha' adlı şarkısının nakarat müziğini ekleyip, sosyal medya hesabından paylaştı.

50 BİR TL TAZMİNAT İSTEDİ

Paylaşımdan 4 ay sonra Kalfa hakkında, sanatçının yasal mirasçısı kardeşi tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71'inci maddesi kapsamında 'Manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz' edildiği gerekçesiyle, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu dilekçesinde 50 bin TL tazminat talep edildi. 'Herhangi bir izin veya hak sahipliği belgesi sunmaksızın, izinsiz ve hukuka aykırı biçimde kullanım' nedeniyle kendisi hakkında hukuki işlem başlattığını öğrenen Salim Kalfa, çağrıldığı polis merkezine giderek ifade verdi.

İFADE VERDİ

Salim Kalfa, Kazım Koyuncu'ya olan sevgisini anlatıp, telif haklarına ilişkin bilgisi olmadığını belirterek, "15 Haziran tarihinde Kazım Koyuncu'ya ait olan bir şarkıyı Ayasofya Mahallesi'ni çektiğim bir videoyla birlikte sosyal medya paylaştım. Kazım Koyuncu'yu sevdiğimiz ve Trabzonspor'un ekolu olduğu için bu şarkıyı kullanmak istedim. Onu seviyorum, aklımdan geçen kötü bir düşünce ile paylaşmadım. Beni emniyetten aradılar. 'Kazım Koyuncu'nun şarkısına klip yapmışsın' dediler. Bunun sosyal medya hesabında yayınlanmasının yasal olmadığını söylediler. Yayınlanmaması gereken bir şarkı zaten sosyal medyada olmaz. Telif hakları varmış herhalde. Ben de yayınladım. Bir hata yaptım ya da yapmadım. Kazım Koyuncu'nun kardeşi 'şarkıyı paylaştım' diye şikayetçi olmuş. Anlam veremedim" ifadelerini kullandı.

"ONUN ŞARKILARIYLA GURUR DUYUYORUM"

Paylaşımın ticari amaç taşımadığını söyleyen Kalfa, "Paraya mı ihtiyaçları var? Bilemiyorum. 50 bin TL ceza talep edilmiş. Ferdi Tayfur'un, Müslüm Gürses'in, ölen birçok sanatçının şarkılarını zaten paylaşıyoruz. Bir dünya şarkıcı var. Kazım Koyuncu, bizim insanımız. Onun şarkılarıyla gurur duyuyorum. Böyle bir şeyin başıma geleceğini tahmin etmezdim. Paylaşırken herhangi bir kısıtlama ya da engelle karşılaşmadım. Demek ki bir sakıncası yok. Kazım Koyuncu, Trabzonspor'a ve Trabzon'a mal olmuş biridir. Emniyette Trabzon'da bu şekilde 40 kişiden şikayetçi olunduğunu öğrendik. Türkiye genelinde olur sana 40 bin kişi. Trabzon'da 40 kişiye dava açmak Kazım Koyuncu'nun ailesine yakışmaz. Ben zaten TIR şoförüyüm. Uzun yolda zaten devamlı paylaşım yapan biriyim. Ben para amaçlı bir şey yapmadım. Kötü niyetli de yapmadım. Hakkında kötü bir paylaşım yapmış olsam yine haklılardır. Adamı zaten seviyorum, Kazım Koyuncu'yu canımdan bilirim" diye konuştu.