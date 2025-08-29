Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nde Ödül Töreni Düzenlendi

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapsamında "Küresel Genç Liderler Ödülleri" töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi çerçevesinde düzenlenen ödül töreninde, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov'un Müşaviri Timur Süleymanov, Tataristan Gençlik Bakanı Rinat Sadıkov, Kültür Bakanı Irada Khafizyanovna, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Cumhuriyetçi Basın ve Kitle İletişim Ajansı Başkanı Aidar Salimgarayev, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi Genel Koordinatörü Prof. Dr. M. Iqbal Choudhary, İİT Kültürel, Sosyal ve Aile İlişkileri Genel Direktörü Dr. Amina Obaid Alhajri, Kazan Federal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Timerkhan Alishev kazanan isimlere ödüllerini takdim etti.

Törende konuşan Alhajri, şanlı bir tarihin, medeniyetin ve hoşgörünün şehri Kazan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Gençlik, büyük bir potansiyel, eşsiz bir fırsat, zengin bir insan sermayesi. Hepsinin ötesinde kalkınma mekanizmasıyla bağlantılı olması gereken bir yumuşak güç." ifadesini kullandı.

Bakan Sadıkov da dünyada yaşanan değişimlere işaret ederek, "En önemlisi, bu değişimler (gençler) sizin aktif katılımınızla meydana geliyor." dedi.

Choudhary de birçok ülkeden katılımcı bulunduğuna ve bunun ilham verici olduğuna dikkati çekerek, Kazan şehrinin kendi ruhu olduğunu ve insanı daha üretken hissettirdiğini kaydetti.

"Zirve, ümmetimize hizmet edecek"

Süleymanov ise katılımcılara Kazan'da mutlu anlar geçirme dileğinde bulunarak, "Bu güzel zirvenin, farklı güzel fikirlerin karşılıklı paylaşıldığı bir zirve olmasını umuyoruz. Bu tabii ki ümmetimize hizmet edecektir." dedi.

Bakan Khafizyanovna, zirve kapsamında iletişim kurma ve köprüler inşa etme şansı bulunduğunu dile getirdi.

Salimgarayev de benzer vizyonu ve fikirleri paylaşan insanlara ödül takdim etmenin bir ayrıcalık olduğunu belirterek, çeşitli alanlarda işbirlikleri yapılabileceğini ifade etti.

İİT ülkelerinin medya ajansları ve benzer kurumlarıyla farklı ortak projelerle bir araya geldiklerini anlatan Salimgarayev, "Bu işbirliğinin bizi daha güçlü ve mutlu hale getireceğine eminim." dedi.

ICYF Başkanı Ayhan da Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nin her yıl giderek bir miras haline geldiğine dikkati çekerek, gençlik ile ilgili konuların küresel ortaklarla ele alındığını kaydetti.

Ayhan, bu küresel platformla mevcut ve gelecek krizlerin tartışılması imkanının doğduğuna da işaret etti.

Ödüller sahiplerini buldu

Yılın Genç Sosyal Girişimcisi Ödülünün sahipleri Ürdün'den Amin Riyad Amin Abudyak ve Endonezya'dan Michael Andrian Sahono oldu.

Malezya Gençlik Konseyi de Çocukların Girişimlerini Destekleme Projesiyle ödül aldı.

Yılın Genci Ödülü ise Pakistan'dan Sharmeen Fayyaz kazandı. Yılın Genç Araştırmacı ödülünün sahibi de Yemen'den Al-Muntaser Ameen Ahmed Mohammed oldu.

Gelenekleri ve Kültürel Kimliği Koruma Projesiyle Özbekistan'dan Khadicha Imamnazarova da ödül kazandı. Aynı şekilde Rusya'dan Saida Mukhametzyanova da bu ödülün sahibi oldu.

Yılın Genç Medya İnfluencerı Ödülünün sahibi ise Mısır'dan Mohamed Ahmed Gamalaldin Algawish oldu.

Yılın Genç Mentoru Ödülünü ise Bangladeş'ten Arafatul Islam kazandı.

Tören kapsamında birçok geleneksel ve modern dans gösterileri, müzik dinletileri ve konser düzenlendi.