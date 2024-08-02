Kazakistan ile Kongo arasında 10 işbirliği anlaşması imzalandı

Kazakistan ile Kongo hükümetleri, enerji, madencilik, uzay, bilgi teknolojileri, e-devlet hizmetleri, siber güvenlik ve diplomasi alanlarında 10 işbirliği anlaşmasına imza attı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orta Afrika ülkesi Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine ülkede ilk kez bulunan Nguesso, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da törenle karşılandı.

Tokayev ve Nguesso, resmi tören sonrası baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ziyareti "tarihi" olarak nitelendirdiklerini ve ikili ilişkileri geliştirmek için büyük bir potansiyele sahip olduklarını belirtti.

Tokayev, "Kongo Cumhuriyeti'ni Afrika kıtasındaki önemli ortağımız olarak görüyoruz. Coğrafi mesafeye rağmen ikili ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesini istiyoruz. Bu niyetimizin açık bir göstergesi de Kazakistan'ın Kongo Cumhuriyeti'ne büyükelçisini ataması olacaktır." dedi.

Kongo Cumhurbaşkanı Nguesso da ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 25. yıl dönümünde Astana'yı ziyaret ettiğini belirterek, "Bu ziyaretin siyaset, diplomasi, ekonomi alanlarında işbirliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum." diye konuştu.

Kazakistan'ın Kongo'ya büyükelçi atama kararının ikili işbirliğini yeni bir düzeye taşıyacağını kaydeden Nguesso, Tokayev'i de ülkesine davet etti.

Tokayev ve Nguesso, görüşmelerin ardından iki ülke hükümetleri arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.

Törende, diplomasi, petrol ve gaz, madencilik ve jeoloji, elektrik enerjisi, finans, bilgi teknolojileri ve e-devlet hizmetleri, uzay ve siber güvenlik alanlarını kapsayan 10 işbirliği anlaşması imzalandı.