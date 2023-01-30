Kazada yaralandı; sağlık ekipleriyle tartışıp ambulansı terk etti

EDİRNE'de, şarampole düşen otomobilde yaralanan Nuri Ç., tedavi gördüğü ambulanstaki sağlık görevlileriyle tartışıp, kanlar içerisinde aracı terk etti. Jandarma ekiplerinin sakinleştirdiği Nuri Ç., hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Kaza, Edirne- Kapıkule yolunun Eskikadın köyü sapağında meydana geldi. İddiaya göre, TIR parkından çıkan Mehmet Y., yönetimindeki 31 AC 275 plakalı TIR ile Kapıkule yoluna sapmak istedi. Bu sırada TIR'ı son anda fark eden 34 CKL 221 plakalı otomobilin sürücüsü Melisa Ö., TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Yol kenarında sürüklenen otomobildeki 4 kişiden Nuri Ç. ile Dilan Ö., yaralanırken, otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nuri Ç. ve Dilan Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulanslara alındı.

Kazayla ilgili TIR sürücüsü Mehmet Y., ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.