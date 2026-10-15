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Kayseri OSB'de kimyasal kaza tatbikatında 16 kişi tahliye edildi

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Kayseri OSB'de kimyasal kaza tatbikatında 16 kişi tahliye edildi
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Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kayseri OSB'deki fabrikada kimyasal kaza tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği 16 çalışan kimyasala maruz kaldı; AFAD koordinesindeki ekipler bu kişileri tahliye edip sağlık ekiplerine teslim etti, yaralılar hastaneye götürüldü.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kayseri'de kimyasal kaza tatbikatı gerçekleştirildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada ve bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen patlamada kimyasal madde sızıntısı yaşandı, bazı çalışanlar kimyasal maddeye maruz kaldı.

AFAD koordinesinde, emniyet, itfaiye, UMKE, 112, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı.

Kimyasala maruz kalan 16 kişi, gerekli önlemler alınarak tahliye edilip sağlık ekiplerine teslim edildi. Tıbbi müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.???????

Tatbikatın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, afetlere karşı her zaman hazır olmak için tatbikatların önemli olduğunu söyledi.

Afetlerde müdahale hızının önemli olduğunu belirten Tekeş, "Biz afet ülkesiyiz ama ülkemizde sadece doğa kaynaklı afetler olmuyor. Aynı zamanda endüstriyel kazalara da bazen maruz kalabiliyoruz. Bugün de Kayseri'mizde endüstriyel bir kaza senaryolu tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikata 51 araç, 253 arama kurtarma ve müdahale personeli ile katıldık. Gerçekten afete ne kadar hızlı müdahale edeceğimizi burada kendimiz görmüş olduk." diye konuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç de eksiklikleri görmek, personeli eğitimli hale getirmek ve işbirliğini en üst seviyeye çıkarmak için bu tatbikatların oldukça değerli olduğunu dile getirdi.

Hem sahada hem masa başında önemli bir tatbikat gerçekleştirdiklerini anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Büyük endüstriyel kaza riski olan fabrikalarımız var. Buralarda yaşanabilecek tehlikelere de bizlerin en iyi şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Bu yüzden de bugün elimizdeki imkanların tamamını kullanarak iyi bir tatbikat gerçekleştirmeye çabaladık. Tatbikatın başarılı olduğunu görüyoruz. Kendi notlarımızı aldık, eksiklerimizi gördük ama daha iyi olmamız lazım mı? Tabii ki her zaman lazım. Biz daha iyi olmak için de her gün daha çok çalışacağız."

Kaynak: AA
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