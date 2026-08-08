Yamula Patlıcanı Hasadı Başladı: Coğrafi İşaretli Lezzet Tezgahlarda

KAYSERİ'de Kızılırmak Nehri yanındaki Yemliha, Ebiç ve Mahzemin mahallelerinde yetişen, mor-beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve lezzetiyle bilinen coğrafi işarete sahip Yamula patlıcanının hasadı başladı.

Kocasinan ilçesi sınırlarında yer alan Yemliha, Ebiç ve Mahzemin mahallelerinde üretilen Yamula patlıcanının hasadı başladı. Mor-beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve lezzetiyle bilinen ve kendine has yapısından dolayı coğrafi işarete sahip Yamula patlıcanı, bölge halkının önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor. Yıllardır geleneksel yöntemlerle hasat edilen Yamula patlıcanı kurutmalık, reçel, turşu yapımı olmak üzere 50 farklı çeşitte değerlendiriliyor.

'BU SENE MAHSUL GÜZEL AMA VERİM AZ'

Bölgede 45 yıldır çiftçilik yapan Ahmet Bulut, "Patlıcan, 4'üncü ayın içinde ekilir. 7'nci ayın 15-20'sinde yetişir. Patlıcanın ekimi ve bakımı çok zor. Kendi patlıcanlarımızdan elde ettiğimiz tohumlarla makinelerle ekiyoruz. Çıktıktan sonra da otla mücadele ederek bu vaziyete getiriyoruz. Toplamasını ve çapalamasını yevmiye usulü işçiler yapıyor. Şu anda da zaten toplama yapılıyor. İşçiler, sabah 07.00'da başlayıp, akşam 17.00 gibi bırakırlar. Yevmiyelerini alırlar. Patlıcanın sıkıntıları çok. Patlıcanda kök hastalığı var. Mantar diyorlar. Bu mantar hastalığına, mühendisler bir çaresini bulsalar iyi olur. Mantar hastalığının çalışmasını yapsınlar. Yoksa mantar hastalığı bizi perişan ediyor. Ekip dikip emek veriyoruz. Patlıcan kuruma yapınca mahsul alamıyoruz. Bu sene mahsul güzel ama verim az" diye konuştu.

'COĞRAFİ İŞARETLİ YAMULAYA HAS BİR PATLICAN'

Patlıcan toplanmasının 11'inci aya kadar devam edebileceğini aktaran Bulut, "Coğrafi işaretli Yamulaya has bir patlıcan. Yamula'da yetişir. Çevre köylerde de yetiştirilmeye başlıyorlar ama buranınki kadar lezzetli olmuyor. Yamulanınki daha lezzetli. Kalkancık'a yakın yerlerde ekiyoruz ama oralarda 2 hafta sonra yetişiyor. Demek ki iklimle alakalı bir şey var. Bu ovanınki ırmak kenarı olduğundan daha güzel oluyor. 10'uncu ayın sonuna kadar soğuk alma aralıkları var. Eğer soğuk almazsa patlıcan toplama 11'inci aya kadar sürer. Soğuk almazsa mahsul devam eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı