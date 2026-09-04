Haberler

Kayseri'de Yeşil Sanayi Buluşmaları

Kayseri'de Yeşil Sanayi Buluşmaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) "Yeşil Sanayi Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) "Yeşil Sanayi Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

Kayseri OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Murat Yazgan, bakanlığın yürüttüğü yeşil dönüşüm çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Programda konuşan OSB Başkanı Mehmet Yalçın da küresel ticaretteki belirsizliklerin, ham maddeye erişim güçlüğünün ve maliyet artışlarının üretimi etkilediğini belirterek, "Dijitalleşme, teknoloji ve enerji verimliliği sağlayacak yatırımlar desteklenmeli. Bu adımlar atıldığı takdirde sanayicilerimizin rekabet gücü artacak ve sürdürülebilir bir büyüme sağlanabilecektir. Ayrıca iklim değişikliği üretim süreçlerini doğrudan etkiliyor. Sanayimizin yeşil dönüşümü artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Program, bilim insanları ve bakanlık yetkililerinin sunumlarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı

Gemi kazasında olayın seyrini değiştirecek ifade! Kaptan başka konuştu
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

Bu görüntü istifa getirdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan asker çıktı
İstanbul'da kira derdine devlet eli! Murat Kurum tarih verdi

Fahiş kiralara devlet el atıyor! Binlerce sosyal konut hazır
Polisle çatışan DEAŞ'lı terörist, İstanbul'u kana bulayıp otobüsle kaçacaktı! Şehirlerarası bilet almış

İstanbul'u kana bulayıp otobüsle kaçacaktı!
Bir tomar değil, metrelerce para! 300 doların karşılığı görenleri şaşkına çevirdi

Bir tomar değil, metrelerce para! Bir kaç doların karşılığı şaşırttı
Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler

Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi

Okul saldırganının annesi için tepki çeken talep: Ceza yatamıyor