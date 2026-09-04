Kayseri'de Yeşil Sanayi Buluşmaları

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) "Yeşil Sanayi Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

Kayseri OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Murat Yazgan, bakanlığın yürüttüğü yeşil dönüşüm çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Programda konuşan OSB Başkanı Mehmet Yalçın da küresel ticaretteki belirsizliklerin, ham maddeye erişim güçlüğünün ve maliyet artışlarının üretimi etkilediğini belirterek, "Dijitalleşme, teknoloji ve enerji verimliliği sağlayacak yatırımlar desteklenmeli. Bu adımlar atıldığı takdirde sanayicilerimizin rekabet gücü artacak ve sürdürülebilir bir büyüme sağlanabilecektir. Ayrıca iklim değişikliği üretim süreçlerini doğrudan etkiliyor. Sanayimizin yeşil dönüşümü artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Program, bilim insanları ve bakanlık yetkililerinin sunumlarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA