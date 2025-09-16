Kayseri'de Türkiye Kültür Yolu Festivali Coşkusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin müze ve tesisleri, kentte gerçekleşen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde ziyaretçileri ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilerek 20 ilde gerçekleşen Türkiye Kültür Yolu Festivalinin Kayseri durağı büyük bir coşkuya ortak oldu.

İlgi gören festival tamamlanırken, Büyükşehir Belediyesinin ziyaretçilere ev sahipliği yaptığı müze ve tesisleri, 10 binlerce ziyaretçiyi konuk etti.

6-14 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen festivalde, Kayseri Kültür Yolu'nun en önemli duraklarından biri olan Kayseri Kalesi'ni 12 bin 380 kişi, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi'ni ise 6 bin 768 kişi ziyaret etti.

Festival nedeniyle ücretsiz olan Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesini, Milli Mücadele Müzesini, Koramaz Vadisi Müzesini, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi ile Veli Altınkaya Basın Müzesi gibi müzeleri toplam 10 bin 546 kişi gezdi.