Kayseri'de 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığındaki uçak teknisyenliği görevinden istifa edip 19 yıl önce mezun olduğu lisede öğretmenliğe başlayan Mehmet Ali Ülker, öğrencileriyle insansız hava aracı (İHA) üretiyor.

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 2007'de mezun olduktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği Bölümünü tamamlayan Ülker, 2013'te 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığında çalışmaya başladı.

Daha sonra bilgi birikimini ve mesleki tecrübelerini gençlerle paylaşmak için işinden istifa eden Ülker, 2003 yılında öğrenci olarak kapısından girdiği lisede, 2018'de öğretmen olarak göreve başladı.

Ülker, AA muhabirine, tecrübelerini öğrencileriyle paylaşmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

İnsanın sevdiği işi yapmasının önemli olduğunu vurgulayan Ülker, şöyle konuştu:

"Askeriyedeki işim çok güzeldi, haz veren bir işti ve ülkemize hizmet ettiğimiz bir görevdi. Fakat öğretmenlik çok daha başka bir meslek. Teknikleri bilmek gerekiyor. Onun için de psikoloji bilmemiz, çocukları sevmemiz gerekiyor. Burası o yönden bana daha fazla haz verdi, daha mutlu etti. Ekonomik olarak bir kaybım olabilir ama burada aldığım haz hepsinden daha fazla, daha mutluluk verici. Ayrıca burada ülkemize daha fazla hizmet ettiğimi düşünüyorum. Burada hem öğrencilik tecrübelerimizi hem de sektörde öğrendiğimiz bilgileri öğrencilerimize aktarma yolunu tercih ettim. Bu tabii öğrencilerimiz açısından da güzel imkanlar oluşturdu. İşe yerleştirme oranlarımız çok fazla arttı. Ayrıca bu benim için de haz veren bir durum oluşturdu. Mezun olduğum okulda bazen kendimi öğrenci gibi hissettiğim günler de oluyor. Mezun olduğum okula görev yapmak beni çok mutlu etti."

"Bugüne kadar 8 farklı model İHA ürettik"

Ülker, öğrencilerle başarılı işlere imza attıklarını??????? ve bunun en güzel örneğinin ise tasarımı ve üretimi kendilerine ait insansız hava aracı (İHA) ile ABD'de düzenlenen "SUAS 2026"da liseler arasında birincilik elde etmeleri olduğunu belirtti.

İHA'lar üzerine çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Ülker, şunları kaydetti:

"Bölümümüzde öğrencilere el becerileri kazandırıyoruz ve elektronik bilgilerin, hava araçlarının elektroniğinin, aviyonik sistemlerinin üretilmesi bilgilerini uygulamalı olarak aktarıyoruz. Daha sonrasında da ayrı takım çalışmalarımızla öğrencileri TEKNOFEST, TÜBİTAK ve Amerika'daki SUAS gibi yarışmalara hazırlıyoruz. Bunun için tasarımlar yapmaktayız. Sadece İHA'nın dış tasarımını değil, iç kısmını, aviyonik tasarımlarını, yazılımını, yapay zekayı, görüntü işlemeyi, nesne tespit tarzında bilgileri öğrencilere aktarmaktayız. Teknoloji sürekli geliştiği için biz de yeni şeyler öğreniyoruz. Aslında karşılıklı bir öğrenim ortamı oluşuyor. Bu sayede öğrencilerimiz mezun olduktan sonra çok çabuk iş bulabiliyorlar. Türkiye'nin en güzide kurumlarında, en faydalı olabilecekleri yerlerde görev yapıyorlar. Bugüne kadar 8 farklı model İHA ürettik. Toplamda 2 binden fazla üretmişizdir. Bunların hepsi eğitim İHA'sı, bizim için bir eğitim materyali."

Ülker, aynı okuldan mezun olduğu için öğrencilerle arasında farklı bir bağ olduğunu dile getirdi.

Bazı öğrencilerini sınıf arkadaşlarına benzettiğini aktaran Ülker, "Hatta bundan dolayı onları daha iyi anlayabiliyorum. Öğrencilerin düşüncelerini ve verecekleri tepkileri daha iyi kestirebiliyorum. Ayrıca biz meslek öğretmeni olduğumuz için öğretmenlik dışında ekstradan bir ustalığımız oluyor. Ustalıktan dolayı öğrencilerimizle farklı bir samimiyetimiz var çünkü yan yana çalışıyoruz. Öğrencilerimizle olan iletişimimiz çok daha samimi bir şekilde ilerliyor. Hayallerimden birisi mesai arkadaşımın öğrencim olması." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA