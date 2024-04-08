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Kayseri'de Nahçıvan Devlet Filarmoni Orkestrası Sahne Aldı

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Kayseri'de Nahçıvan Devlet Filarmoni Orkestrası sahneye çıktı.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteride, Nahçıvan Devlet Filarmoni Orkestrası "Size selam getirmişem, sana kurban, söz olmasaydı, sarı gelin ve neynim neynim" gibi sevilen şarkıları seslendirdi. Dans topluluğu da Azerbaycan'a ait yöresel dans gösterileri yaptı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konserde yaptığı konuşmada, Nahçıvan Devlet Filarmoni Orkestrası'nı Talas'ta sevenleriye bir araya getirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Azerbaycanlı heyetin katılımıyla önemli bir açılış gerçekleştirdiklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"20 bin metrekarelik bir alanda Azerbaycan Kardeşlik Parkı yapınca açılışta birde Şuşa Azerbaycan Kültür Evi temelini atmıştık. Bugün bu bina tamamlandı. Şuşa bir kültür şehridir. Şuşa özgürlüğüne kavuşmuştur. O nedenle bizim için çok anlamlı bir ildir. Aynı zamanda Şuşa bildiğiniz gibi Kayseri ile kardeş şehirdir. Kardeş şehir olmamızdan dolayı Şuşa ve Azerbaycan'la ayrı bir yakınlığımız var. Yani gönül coğrafyasının en önemli parçası şüphesiz Azerbaycan."

Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev??????? de Kayseri'de olduklarından dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Şuşa sadece Azerbaycan için değil tüm Türk dünyası için değerli." dedi.

Gösteriyi, Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Murado da izledi.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Yalçın Azerbaycan Nahçıvan Kayseri Talas Kültür Sanat Güncel Haberler

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