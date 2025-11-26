Haberler

Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı
Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir polis memuru, miras nedeniyle tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldürüp intihara kalkıştı. Ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Polis memuru S.U., kayınvalidesi M.M.'yi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir bağ evinde tabancayla öldürdü.
  • S.U., aynı tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi 2246 Sokak'ta saat 13.00 sıralarında vahşet yaşandı.

KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Bağ evinde polis memuru S.U. (35) ile kayınvalidesi M.M. (60) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.U., tabancayla kayınvalidesi M.M.'yi öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıİHSAN KUL :

Aldın mirası akıllı

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRIZGAR:

Allah fikir versin. Maaşları düşük ya özlük hakları Yokya werinki bunları çoğalsın bu tür olaylar.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Allah herkese Akıl Fikir versin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
