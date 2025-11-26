Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir polis memuru, miras nedeniyle tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldürüp intihara kalkıştı. Ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Polis memuru S.U., kayınvalidesi M.M.'yi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir bağ evinde tabancayla öldürdü.
- S.U., aynı tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi 2246 Sokak'ta saat 13.00 sıralarında vahşet yaşandı.
KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ
Bağ evinde polis memuru S.U. (35) ile kayınvalidesi M.M. (60) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.U., tabancayla kayınvalidesi M.M.'yi öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ağır yaralanan S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.