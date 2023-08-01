Kayseri'de Kayıp Tıp Fakültesi Öğrencisi Aranıyor

KAYSERİ'de, 11 gündür haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes Tekin'i (25) arama çalışmaları sürüyor. Tülay Tekin (57), oğlunu en son, beraber gittikleri hastanede gördüğünü söyleyerek, "Lavaboya gidiyorum' diyerek yanımdan ayrıldı. Bir daha göremedim. Çok korkuyorum. Ne olur oğlum gelsin" dedi. Baba Osman Tekin (60) ise "Ahmet'in tıp fakültesini sevmediğini, bizi kırmamak için devam ettiğini öğrendik. İstemiyorsan okuma oğlum. Evine gel. Eve gelmek istemiyorsan da yerini bildir" diye konuştu.

Talas ilçesinde yaşayan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz'da annesiyle hastaneye gitti. Annesinin yanından, 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrılan Ahmet Enes'ten bir daha haber alınamadı. Tekin'in hayatından endişe eden ailesi durumu polis ekiplerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Hakkında bastırılan kayıp ilanı ilçenin çeşitli noktalarında duvarlara ve direklere asılan Ahmet Enes Tekin için polis, jandarma, AFAD ve ANDA ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, Tekin'in son görüldüğü Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Ahmet Enes'in ağabeyi Aydın Tekin (26) de "Sabah erken saatte annemle birlikte hastaneye gitmişler. Sokak sokak, kamera kamera inceliyoruz. Çok çaresiz kaldık. Bizim için çok zor. Hiçbir şey yapamadık. Sadece AFAD'tan iyi haber bekliyoruz. Kardeşim; kimseye ulaşamıyorsan bana ulaş. Ben senin tüm sırlarını saklarım. Gelmek istemiyorsan bile haber ver. İyi olduğunu bilelim" dedi.