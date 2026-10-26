Kayseri'de ERÜ Onkoloji Hastanesi'nde 6,5'luk deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, doğal afetlere hazırlık amacıyla deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji Onkoloji Hastanesi'nde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis, itfaiye ve üniversite işbirliğinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği deprem alarmı verildi.

Deprem sonrası binanın bir bölümünde yangın çıktığı ve binada 2 hastanın mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Bina tahliye edildi, dumandan etkilenenler ise ilk müdahalenin ardından ekiplerce ambulansa bindirildi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, tatbikat sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitede afet ve acil durumlara yönelik hazırlıkların sürdürüldüğünü söyledi.

Üniversite bünyesinde 2025'in kasım ayında Afet ve Acil Durum Koordinatörlüğü kurulduğunu ifade eden Altun, koordinatörlüğün temel amacının akademik ve idari personel ile öğrencilerin afet bilincini artırmak olduğunu belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile AFAD arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan koordinatörlük aracılığıyla belirli aralıklarla tatbikatlar gerçekleştireceklerini dile getiren Altun, şunları kaydetti:

"Bugünkü tatbikatımızda 6,5 büyüklüğünde gelişen depreme bağlı olarak üniversitemizdeki tüm binalar ön incelemeye tabi tutuldu. Acil ve Afet Koordinasyon Merkezi olarak elde ettiğimiz bilgilerin rektörlük bünyesinde hızlı bir şekilde koordinasyonunu sağladık. AFAD, emniyet ve diğer ilgili birimlerin yanı sıra rektör yardımcılarımız, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcımız, daire başkanlarımız, dekanlıklarımız ve başhekimliklerimizle koordineli şekilde süreci yönetmeye çalıştık. Koordineli bir şekilde tahliyeleri sağladık. Devamında gelişen yangın sebebiyle özellikle diş hastanemizde ve Onkoloji Hastanesi'nde yangına bağlı olarak tahliyelerimizi itfaiyemizden de destek almak suretiyle süreci planlı olarak yönetmiş olduk."

Altun, afet ve acil durumlara hazırlıklı olmanın önemine işaret ederek, ERÜ Afet ve Acil Durum Koordinatörlüğü olarak tatbikatları planlı şekilde sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç de YÖK ve AFAD arasında yapılan protokol kapsamında yıllık kampüs tatbikatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikatın üniversitelerin ve Türkiye'nin afetlere hazırlıklı hale gelmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Genç, "Üniversitelerimizin afete hazır olmasını ve Türkiye'nin afete hazır olması mottosunu işliyoruz. Bu bizim için çok kıymetliydi. Böyle bir üniversitenin bütün fakülteleriyle, dekanlıklarıyla, hastaneleriyle tatbikatı icra ediyor olması hem çalışanlarını hem öğrencilerini hazır hale getirmesi ülkemiz için çok kıymetli. Bu minvalde yapılan bütün çalışmaları her zaman destekliyoruz ve daha ileri seviyelere gitmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA