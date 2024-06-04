Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağı düştü. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı, arama kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu. Yapılan çalışmalar neticesinde uçakta bulunan 2 pilotun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama Kurtarma çalışmalarına başlanmıştır"

2 PİLOT ŞEHİT OLDU

MSB'den yapılan bu açıklamadan kısa bir süre sonra Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, uçakta bulunan 2 pilotun şehit olduğu duyuruldu.

UÇAĞIN DÜŞME SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Konu ile ilgili Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Salı günü saat 10:00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan İlçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Eğitim uçağında görevli iki askeri personelimiz (pilot) maalesef şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi. Eğitim uçağının düşme sebebi araştırılıyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN ŞEHİT PİLOTLARA BAŞSAĞLIĞI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait eğitim uçağımız kaza kırıma uğramış, kazada 2 pilotumuz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Kahraman Ordumuza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.