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Kayseri'de Atatürk Anıtı'na zarar veren 2 şüpheli yakalandı

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Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 kişi polis tarafından yakalandı. Anıtta yapılan incelemede 13 darbe izi tespit edildi.

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren biri kadın 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve Z.A'yı yakaladı. Şüpheliler, Reşat Vural Polis Merkezine götürüldü.

Polis ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Meydanı Kayseri Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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