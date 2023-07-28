Kayseri'de Araç Yangınları Artıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte araç yangınlarının arttığını belirtti. İklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan yüksek sıcaklıkların, araç içinde unutulan çakmak, deodorant, parfüm gibi maddelerin patlamasına neden olduğunu ifade eden Kızılkan, bu yılın ilk 7 ayında 200'e yakın araç yangınına müdahale ettiklerini ve bu sayının artarak 400'e ulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi.

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, normalin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle artan araç yangınlarına dikkat çekerek, "Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı, geçen yıl itibariyle 309 araç yangınına müdahale etti. Bu yılın ilk 7 ayında ise 200'e yakın olaya müdahale ettiğini görüyoruz. Bu sayının gittikçe artacağı ve 400'lere ulaşacağını tahmin ediyoruz. Araç yangınlarındaki en önemli unsurlarda, araç içinde unutulan çakmak, deodorant, parfüm, çakmak gazı ve buna benzer şeyler yer alıyor. İklim değişikliğine bağlı olarak yaşadığımız hava sıcaklıkları bu tür unutulan eşyaların basınç altında genleşmesiyle, beraberinde patlamayı meydana getiriyor" dedi.

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi, yangınların artmasına neden oldu. Araç yangınlarında, vatandaşların araç içinde bıraktığı çakmak, çakmak gazı, parfüm ve deodorant gibi kimyasal maddeler etkili oldu. Bu tür maddelerin yüksek sıcaklıkta genleşerek araç içinde patlayıp, yangına neden olduğu belirtildi. İklim değişikliğine bağlı yüksek sıcaklarla beraber, araç yangınları geçen yıllara göre artış gösterdi. Kayseri'de, 2022 yılında 309 araç yangını çıkarken, bu yılın ilk 7 ayında ise 192 araç yandı.

?"Çağrı merkezimiz olan 112'yi aradıklarında en yakın itfaiye istasyonu, sağlık ekipleri ve polis ekipleri olay yerine ulaşacaktır. Özellikle öğle saatlerinden sonra araçların camları kapalı vaziyette çocukları ve hayvanları içerde bırakmamak gerekiyor. Araçta basınçlı kap içinde yer alan deodorant, parfüm, çakmak gazı ve çakmak gibi malzemelerin güneşli bir ortamda kalması beraberinde risk getiriyor. Bu konuda halkımızı bilgilendirmek istiyoruz. Bunun yanı sıra araçlarında en azından 1 kiloluk yangın söndürme tüpü olursa, çıkacak her türlü yangında ilk müdahaleyi gerçekleştirdiklerinde başarıya ulaşacaklardır."