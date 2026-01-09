Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi için protokol imzalandı

Kayseri'de inşaatı tamamlanan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi'nin teşhir, tanzim ve işletmesine ilişkin protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi hizmet binasının teşhir, tanzim ve işletilmesinin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne devrine ilişkin, Valilik Toplantı Salonu'nda protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen katıldı.

Burada konuşan Vali Çiçek, yakın zamanda hayatını kaybeden Büyükkkılıç'ın ağabeyi Ramazan Büyükkılıç'a Allah'tan rahmet diledi.

Büyükkılıç'ın vefatından önce okul ve Alzheimer merkezi hayalini gerçekleştirdiğini belirten Çiçek, "Aslında memleketimizin de bir hayalini gerçekleştirmişti. Çünkü son zamanlarda il valisi olarak Alzheimer vakalarıyla çok karşılaşmaya başlamıştım. Bu konuda birçok muzdarip ailelerin olduğunu biliyordum. Ramazan Büyükkılıç ağabeyimiz bizim bu sıkıntımıza merhem olmak adına birikimlerini harcayarak muhteşem bir tesis yapmıştı. Ömrü hayırla, iyilikle geçen Ramazan Büyükkılıç ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç da projeye destek veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti.

Büyükkılıç, emekli öğretmen olan ağabeyi Ramazan Büyükkılıç'ın büyük bir gayretle elde ettiği kazanımları hayır işlerine adadığını, 32 derslikli okul ve aile sağlık merkezinin ardından toplum açısından büyük önem taşıyan Alzheimer hastaları ve ailelerine yönelik bu eseri de Kayseri'ye kazandırdığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çıngır ise merkezin Türkiye genelinde çok yaygın olmadığını, hizmete açıldığında ne kadar ihtiyaç olduğunun görüleceğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Erşan da hayırsever Büyükkılıç'a, Allah'tan rahmet dileyerek projede emeği geçenleri tebrik etti.