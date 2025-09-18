Haberler

Kayıp Kadir Kaplan'ın Cesedi Bulundu

Kayıp Kadir Kaplan'ın Cesedi Bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 Eylül'den beri kayıp olan Kadir Kaplan'ın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 8 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan Kadir Kaplan'ın (31), sera yolunun kenarında cansız bedeni bulundu. Gültepe Mahallesi ile Yeniköy arasında bulunan sera yolunda dün saat 20.00 sıralarında bir sera işçisi, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi fark edip durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kumköy Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin, 8 Eylül'den beri kayıp olarak aranan Kadir Kaplan'a ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kaplan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
