İsrail ile Lübnan arasındaki 4. tur görüşme ABD'de yapıldı

Güncelleme:
İsrail ile Lübnan arasındaki 4. tur görüşmeler ABD'de gerçekleşti. Görüşmede İsrail, Hizbullah bağlantılı haritalar sunarken, Lübnan normalleşme talebini reddetti. Ateşkes sürecinde taraflar arasındaki gerilim sürüyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında iki ülkeden askeri heyetlerin katılımıyla gerçekleşen görüşme 9 saatten fazla sürdü.

Lübnan basınında, gece geç saatlerde sona eren toplantıya ilişkin haberler yer aldı.

Haberlerde, söz konusu toplantıda İsrail tarafının, Hizbullah ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlerle ilgili haritalar ve istihbarat bilgileri sunduğu ve Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdiği bilgisine yer verildi.

İsrail'in güvenlik konusunda normalleşme talep ettiği, Lübnan tarafının ise bunun askeri değil siyasi bir karar olması dolayısıyla reddettiği ifade edildi.

Yine basında, Lübnan'ın Washington Büyükelçiliğinde askeri görüşmelerle ilgili bugün bir değerlendirme toplantısı yapılacağı bilgisine yer verildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.???????

Kaynak: AA / Naim Berjawi
