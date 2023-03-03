'Kayıp çocukların hastanelerde olduğunu varsayıyoruz' demişti! Tepki çeken sözleri Bakan Yanık'a canlı yayında soruldu

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle birçok çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda çocuk içinse kayıp ihbarı yapıldı. Konuyla ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kayıpların önemli bir kısmının sağlık kuruluşlarında olduklarını varsayıyoruz" dedi. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekerken Bakan Yanık, canlı yayında "varsayıyoruz" ifadesine açıklık getirdi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi, deprem bölgesinde refakatçisi bulunamayan çocuklar ile ilgili açıklama yaptı.

"SAĞLIK KURULUŞLARINDA OLDUKLARINI VARSAYIYORUZ"

Bakan Yanık, gelen başvuru ve ihbarları, sağlık kuruluşlarındaki çocukları, sosyal medya taramalarından çıkarabilecekleri bilgileri tek tek kaydettiklerini belirterek, "Buralarda çocuklarımıza erişmeye ki önemli bir kısmının sağlık kuruluşlarında olduklarını varsayıyoruz; hatta vefat etmiş çocukların kimliklendirilmesine kadar 'en azından bir kayıp vakası yaşanmasın' diye bu anlamda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Dün itibarıyla kimliği henüz daha belli olmamış 83 çocuğumuz var. Refakatsiz çocuklar bizim sorumluluğumuzda bakanlık olarak. Gereken müdahale, desteği sağlıyoruz, sağlık kuruluşlarındaysa tedavilerini takip ediyoruz. Taburcu olmuşlarsa hemen kuruluşlarımıza alıyoruz" dedi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Bakan'ın açıklamasında "Varsayıyoruz" ifadesi sosyal medyada tepki çekti. Birçok kullanıcı bakanlığın varsaymaktan öte, bilgiye hakim olması gerektiği fikrini öne sürdü. O yorumlardan bazıları ise şu şekilde: