Kayseri'de kayınbirader cinayetinde 'İntihar' iddiası

Kayseri'de tartıştığı kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan'ı (31) tabancayla başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan İran uyruklu iş insanı Mahdi Gholamaıan'ın (40) müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özdemir bilirkişi sıfatıyla dinlendi.

BİLİRKİŞİ "İNTİHAR" DEDİ

Oyuncak silah ile olayı canlandıran Özdemir, "Heyetiniz uygun görürse kendi düşüncemi paylaşabilirim. Ben söz konusu olaydaki atışın sanık tarafından yapıldığına dair bir delil bulamadım. O yüzden böyle raporlama yaptım. İntihar olduğunu düşünüyorum" dedi.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, geçen yıl 27 Aralık'ta, Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Mahdi Gholamaıan ile kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Rasoul Gholamaıan tabancayla başından vuruldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Gholamaıan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mahdi Gholamaıan ise polis tarafından cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Rasoul Gholamaıan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra İran'a gönderildi. Gözaltına alınan Mahdi Gholamaıan ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Mahdi Gholamaıan hakkında müebbet hapis cezası istendi.

"KARDEŞ KATİLİ DEĞİLİM"

Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Mahdi Gholamaıan ile Rasoul Gholamaıan'ın şikayetçi annesi, babası ve kız kardeşi ile taraf avukatları hazır bulundu. Ölen Rasoul Gholamaıan'ın hem amcasının oğlu hem de eşinin ağabeyi olduğunu anlatan sanık Mahdi Gholamaıan, suçsuz olduğunu öne sürerek, "Rasoul'ü ben öldürmedim. İntihar etti. O benim kardeşimdi. Onun sevinci benim sevincim, üzüntüsü de benim üzüntümdü. Aramızda çok farklı bir ilişki vardı. Kardeşim gibiydi. Ben kardeş katili değilim" diye konuştu.

Ölen Rasoul'ün annesi F.G. ise "Oğlumun kanı yerde kalmasın. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

DUYGU DELENVE ŞULE ÇET DAVALARININ DA BİLİRKİŞİSİ

Duruşmada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özdemir bilirkişi sıfatıyla dinlendi. Türkiye'nin pek çok yerinde önemli davalarda mütalaa verdiğini söyleyen Prof. Dr. Özdemir, oyuncak silah ile olayı canlandırarak, tüm detayları ile mahkeme heyetine anlattı. Prof. Dr. Çağlar Özdemir, "18 yıldır olay yeri ve olay yerinin yeniden canlandırılması üzerine çalışıyorum. Türkiye genelinde birçok medyatik dosyada raporum bulunmaktadır. Bu tür benzer dosyalarda bilirkişilik yaptım. Duygu Delen ve Şule Çet davalarının raporlarını ben vermiştim" dedi.

"ATIŞIN SANIK TARAFINDAN YAPILDIĞINA DAİR DELİL BULAMADIM"

Olayın hukuki değerlendirmesinin hukukçular tarafından yapılması gerektiğini de söyleyen Prof. Dr. Özdemir, "Olayın kaza, intihar ya da cinayet değerlendirmesi hukukçuların alanında olduğu için raporumda bu yönde bir değerlendirmede bulunmadım. Heyetiniz uygun görürse kendi düşüncemi paylaşabilirim. Ben söz konusu olaydaki atışın sanık tarafından yapıldığına dair bir delil bulamadım. O yüzden böyle raporlama yaptım. İntihar olduğunu düşünüyorum. Ama takdir yetkisini sizlere bırakıyorum" diye konuştu.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Mahdi Gholamaıan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşma savcısının mütalaasını hazırlamak için süre istemesi üzerine davayı erteledi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ