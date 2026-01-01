Haberler

Artvin'de 1 kişinin öldüğü çığda kar altında kalan 2 çobanın kimlikleri belli oldu

Artvin'de meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitiren çoban Suat Temel'in ardından, kayıp olan diğer 2 çoban Bülent Gezer ve Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın kimlikleri belirlendi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KAYIP ÇOBANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Artvin'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda meydana gelen, çoban Suat Temel'in yaşamını yitirdiği çığda, kar altında kalan 2 çobanın kimlikleri belli oldu. Ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğü çobanların Bülent Gezer ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla olduğu bildirildi.

Bölgede bulunan Artvin Valisi Turan Ergün ile AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı da arama çalışmalarını yakından takip ediyor.

HABER: Nusret DURUR-Ziya AKYILDIZ KAMERA: ARTVİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
