Kayalar davasında savcıdan 'soruşturma genişletilsin' talebi

İZMİR Menderes Belediyesi'nde 'İhalelerde usulsüzlük' ve 'Rüşvet' soruşturması kapsamında aralarında eski başkan Mustafa Kayalar'ın da bulunduğu 6 tutuksuz sanığın yargılandığı davada savcı, soruşturmanın genişletilmesi için 4 talepte bulundu. Mahkeme heyeti, savcının taleplerinin değerlendirilip, bir karara varılması için duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, dosyaya atanan bilirkişi, 2018-2021 yıllarında, toplam 10 çöp toplama ve iş makinesi kiralama ihalesini incelerken, 7 ihalede, 'İhaleye fesat karıştırma' suçunun oluştuğunu belirledi. Söz konusu ihalelerde, kamunun 9 milyon 934 bin lira zarara uğratıldığı tespit edilirken, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Geçen yıl temmuz ayında yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Aynı soruşturmanın devamında elde edilen belgelerin incelenmesiyle Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi. Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan 2 villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan G., mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü de gözaltına alındı. Operasyonun 'İhalelerde usulsüzlük' ve 'Rüşvet' olmak üzere 2 dalga halinde yapıldığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Kayalar'ın da aralarında olduğu 31 kişi adliyeye sevk edildi. 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla 27 şüpheliden 22'si savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı, 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'Rüşvet' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Kayalar'la birlikte 4 şüpheli de savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayalar, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Başlatılan soruşturma kapsamında Kayalar'ın da aralarında olduğu 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki 1 yapının devrinin 350 bin lira bedelle Özdere'deki otel inşaatının üstlenici firmasının sahibi Ali B. tarafından Kayalar'ın kayınpederi şüpheli Ruhi D.'ye yapıldığı da iddianamede yer buldu. Söz konusu taşınmazın edinme tarihi olan 2 Nisan 2020'de rayiç değerinin 3 milyon 750 bin lira olduğu, şüphelilerin beyanları ve tapu kayıtlarında bahsi geçen satım bedeliyle rayiç değer arasında 3 milyon 400 bin liralık farkın hayatın olağan akışına uygun olmadığı vurgulandı. Yine Akyarlar Mahallesi'nde 1 taşınmazın devrinin tapu kayıtlarına göre 400 bin lira bedelle, otel inşaatının sahibi firmanın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nurullah E.'ye vekaleten Songül V. tarafından Menderes Belediye Meclis Üyesi Ertan G.'ye yapıldığı belirtildi. Söz konusu taşınmazın o tarihte rayiç değerinin ise 5 milyon 850 bin lira olduğunun belirlendiğinin altı çizildi. Tapu kayıtlarında yer alan satım bedeliyle rayiç değer arasında 5 milyon 450 bin liralık, Ertan G.'nin beyanında bahsi geçen satım bedeliyle rayiç değer arasında ise 4 milyon 950 bin liralık fark bulunduğu, bu farkın da hayatın olağan akışına uygun olmadığına vurgu yapıldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, Kayalar ve Ertan G.'nin müsnet rüşvet alma, Nurullah E. ve Ali B.'nin müsnet rüşvet verme suçunu işlediklerinin altını çizdi. Ruhi D. ve Songül V.'nin ise rüşvete aracılık etme suçunu işlediği belirtilen iddianamede, Mustafa Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin, 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Geçen haziran ayında görülen ilk duruşmada sanıkların adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.

29 ARALIK'A ERTELENDİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sağlık sorunları olan Nurullah E.'nin dışındaki tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Celsede iddia makamı, mal varlıkları ile ilgili kapsamlı araştırma yapılması, Kayalar'ın eşi Aslı Kayalar adına yatırılan 197 bin liralık EFT'ye ilişkin fatura ve defter karşılaştırılması, Ertan Güleç'le ilgili defterlerin karşılaştırılması ve Banu Karaca'nın isimli tanığın dinlenmesini talep etti. Söz alan Kayalar'ın avukatı Murat Aydın mütalaaya katılmadıklarını ve söz konusu taleplerin dosyada mevcut olduğunu söyledi. Aydın, "Sanıkların adil yargılanma hakkı ihlal edilecek. Adil yargılanmanın bir alt başlığı makul sürede yargılanmaktır. Elinizdeki rapor başkanın ve sanıkların mal varlıklarını ne olduğuna dair yeterli bilgiye sahiptir. Soruşturmanın genişletilmesiyle ilgili 4 talebinde de davanın kararı için bir vasfı yoktur. Bu davanın karara bağlanması önleyecektir. Bizim her şeye rağmen hukuka ve yargıya güvenimiz tamdır" ifadelerini kullandı. Aydın'ın savunmasının ardından heyet, savcılığın soruşturmanın genişletilmesin talebini değerlendirilip, karar varılması için duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.