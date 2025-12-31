Dar gelirli ailelerin çocuklarına, Erciyes'te ücretsiz kayak eğitimi

KAYSERİ Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği tarafından, Erciyes A.Ş.'nin destekleriyle dar gelirli aileler tespit edilerek çocuklarına Erciyes Kayak Merkezi'nde, ücretsiz kayak eğitimi verilecek. Dernek Başkanı Numan Değirmenci, "Amacımız, halkımıza kayak sporunu sevdirmek, yaygınlaştırmak ve imkanı olmayan ailelerin çocuklarına Erciyes'te kayak öğretmek" dedi.

Kayak sezonun açılmasının ardından 2 haftayı geride bırakan Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği tarafından düşük gelirli ailelerin çocukları, spora teşvik ediliyor. Dernek öğretmenleri tarafından belirlenen çocuklara Erciyes A.Ş.'nin de destekleriyle her hafta 1 saat ücretsiz kayak eğitimi verilecek. Proje hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Numan Değirmenci, "Herkes kaysın diye Erciyes A.Ş. ile birlikte yaptığımız bir projedir. Amacımız, halkımıza kayak sporunu sevdirmek, yaygınlaştırmak ve imkanı olmayan ailelerin çocuklarına Erciyes'te kayak öğretmek. Bunun içinde herkesten destek alarak yapıyoruz. AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Murat Cahid Cıngı, Erciyes A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığı yaptığı sırada birçok sosyal destek projesine imza attık. Bunu her yıl devam ettiriyoruz. Gerek sağlık çalışanları gerek kamu kuruluşlarındaki çalışanlar olsun, imkanı olmayan, geliri olmayan bütün ailelerin çocuklarına biz seve seve her hafta bir saat olmak üzere ücretsiz kayak dersleri vereceğiz" diye konuştu.

'SPOR, İNSANI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTAR'

Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş.'nin, çocuklara tesisleri ücretsiz kullandıracağını belirten Değirmenci, "Kayakları, İşletmeciler Derneği Başkanlığı'ndan alacağız. Kayak eğitimi de derneğimizin üyeleri tarafından ücretsiz olarak verilecektir. Kayak sporu, gerçekten de güzel bir spor. Adrenalin dolu bir spordur. Bunu imkanı olanlar da yapıyor. İmkanı olmayanlar da yapıyor. Çünkü Erciyes'te bulunan bütün işletmelerde çok düşük kayak kiraya verme noktaları vardır. Hocalarımız gerekenleri yapıyorlardır zaten. Biz de gençliğimizde sporla alakalı olduğumuz için kesinlikle başka şeyler düşünmüyorduk. Sporla olan, sporu seven çocuk her zaman ileriye dönük kendini geliştirebilir daha başarılı olur. Bu yüzden de çocuklar eğer bu sporu yaparsa, özellikle kayaktan bahsediyorum. Eğer bu sporu yaparsa aklı hep bu sporda olacak. Okulunda bu spor yaygınlaşacak. Kötü alışkanlıklardan uzak duracak. Çünkü spor, kötü alışkanlıklardan insanı her zaman uzak tutar" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZA SEVE SEVE YARDIM ETMEYE HAZIRIZ'

Çocuklara sporu sevdirmek gerektiğini belirten Numan Değirmenci, şöyle konuştu:

"Ben burada halkımıza sesleniyorum. Çocuklarınıza sporu sevdirin. Sporu yaptırın. Benim param yok falan diye düşünmeyin. Herkes size yardımcı olur. Şimdi kayak sporu, zengin sporu olarak biliniyor ama bunun çok bir geçerliliği olduğunu sanmıyorum. Biz de zenginden alırız, fakirlerimize yardım ederiz. Bizim amacımız budur. Çünkü biz bir derneğiz, sivil toplum kuruluşuyuz. Halkımıza da hizmet etmek bizim görevimizdir. Sayın milletvekilimiz Murat Cahit Cıngı, Büyükşehir Belediyesi çok büyük destek veriyor. Erciyes A.Ş. çok büyük destek veriyor. Bunu ücretsiz neden yapmayalım? Bunlar da bizim görevimiz. Hocalarımız sürekli spor yaptığı için, çalışmayı çok sevdiği için çocuklarımıza seve seve yardım etmeye hazırız. Lütfen bizimle irtibata geçsinler. Biz her şeyle hazırız."