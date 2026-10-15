Katar, Kolombiya'nın Kudüs adımını BMGK'nin 1980 tarihli 478 sayılı kararına aykırı buldu

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Katar, Kolombiya'nın İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını uluslararası hukukun ve ilgili uluslararası meşruiyet kararlarının açık ihlali olarak nitelendirerek kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adımın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kolombiya'nın bu adımının uluslararası hukukun yanı sıra özellikle BM Güvenlik Konseyinin 1980 tarihli 478 sayılı kararına aykırı olduğu vurgulandı.

Katar'ın, Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimi reddettiği belirtilen açıklamada, uluslararası topluma işgal altındaki kentte yeni bir fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlere karşı harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması ve Filistin halkının meşru haklarının güvence altına alınması gerektiği kaydedildi.

Kolombiya 46 yıl sonra büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı

Kolombiya, Tel Aviv'de bulunan İsrail büyükelçiliğini 46 yıl aradan sonra Kudüs'e taşımıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Kolombiyalı mevkidaşı Omar Bula Escobar, Kudüs'teki yeni büyükelçilik binasının açılış törenine katılmıştı.

Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kesen eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'ya büyükelçiliği Kudüs'e taşıması halinde bunun "dünyadaki tüm İslam alemine karşı yapılacak en büyük saygısızlık" olacağını belirterek karara tepki göstermişti.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ü de içine katarak 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "başkenti" olarak ilan etmişti. Ancak, dünya genelinde birçok ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyor ve büyükelçilikler Tel Aviv'de bulunuyor.

ABD, Guatemala, Honduras, Kosova, Paraguay, Papua Yeni Gine ve Fiji'nin İsrail'deki büyükelçilikleri Kudüs'te bulunuyor. Ayrıca Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland, İsrail'deki sözde büyükelçiliğini Kudüs'te açmıştı.

Kaynak: AA