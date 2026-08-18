Katar: Hürmüz Boğazı'nın açılması ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacak

DOHA (AA) – Katar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve taraflar arasındaki ateşkesin uzatılmasının ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son gelişmeler, ABD-İran gerilimi, İran'ın Katar tarafından esir alındığını iddia ettiği pilotlar ve Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katar'ın arabulucu olarak önceliğinin Hürmüz Boğazı'nın mümkün olan en kısa sürede yeniden açılması olduğunu belirten Ensari, bölgedeki krizin sona erdirilmesi ve tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varmasını bekliyoruz"

Ensari, "İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varmasını bekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve taraflar arasındaki ateşkesin uzatılması, ABD-İran müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Katar'ın arabulucu olarak çabalarının bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemeye ve tarafları yeniden müzakere masasına döndürmeye odaklandığını belirten Ensari, mevcut krizin herkes için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Ensari, "Bizim Katar ve bölge ülkeleri olarak bir an önce görmek istediğimiz şey, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varılmasıdır." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin anlaşmaya varılmasının ABD-İran arasındaki diğer müzakereleri de kolaylaştıracağını söyleyen Ensari, Katar'ın önceliğinin gerilimi düşürmek ve tarafları yeniden müzakere masasına getirmek olduğunu kaydetti.

"İranlı pilotlar konusunda Tahran'ın davetimize yanıtını bekliyoruz"

İranlı pilotların alıkonulduğu iddialarına da değinen Ensari, Katar'ın bu iddiaları daha önce kesin şekilde reddettiğine işaret ederek, İran'a, düşürülen uçaklarla ilgili yürütülen soruşturmanın sonuçlarını incelemesi için davette bulunulduğunu ve Tahran'ın henüz bu davete yanıt vermediğini söyledi.

Ensari, 19 Mart'ta Katar hava sahasını ihlal eden İranlı pilotlardan birinin naaşının bulunduğunu ve bu durumun İran tarafına bildirildiğini aktardı.

Söz konusu naaşın İran tarafına teslim edildiğini belirten Ensari, İran'ın arama çalışmalarını yerinde incelemek üzere teknik ekip göndermesi yönündeki davete yanıt vermediğini ifade etti.

İran savaş uçaklarının Katar'a saldırmak amacıyla geldiğini ve Katar'ın bunlara karşı angajman kuralları doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen Ensari, "İran'ın kendi sorunlarına Katar'ı dahil etmemesi gerekiyor. İran'dan teknik inceleme için heyet gönderilmesi talebimize yanıt bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Pilotlar meselesinin 6 ay sonra yeniden gündeme getirilmesi "şaşırtıcı"

İran'ın pilotlar meselesini olayın üzerinden 6 ay geçtikten sonra yeniden gündeme getirmesine şaşırdıklarını dile getiren Ensari, Katar'ın ülkesini, halkını ve egemenliğini savunmaktan çekinmeyeceğini ancak mevcut aşamada önceliğin diplomatik çabalar olduğunu vurguladı.

"Arabulucular, Gazze'deki ateşkes planının uygulanması konusunda kararlı"

Ensari, arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının en kısa sürede uygulanması için koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'in ateşkes planını uygulama konusundaki tutumuna rağmen arabulucuların süreci ilerletme konusunda kararlı olduğunu belirten Ensari, tarafların üzerinde mutabık kaldığı ateşkes planının eksiksiz uygulanması için İsrail'e uluslararası baskı yapılması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in ateşkes planındaki Gazze'ye ilişkin yol haritasını reddetmesinin bölge için yüksek risk oluşturduğunu belirten Ensari, "Hamas'ın silah bırakmayı kabul ettiği açıklamasını önemli bir adım olarak nitelendiriyoruz, şimdi İsrail tarafından gelecek yanıtı bekliyoruz." dedi.

"Hürmüz Boğazı ve bölgesel güvenlik konusunda Körfez ülkeleri arasında koordinasyon sürüyor"

Bölgesel güvenlik ve Hürmüz Boğazı konusunda Körfez ülkeleri arasında sürekli koordinasyon bulunduğunu belirten Ensari, gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlarla kolektif şekilde mücadele edilmesi için Körfez ülkeleri liderleri arasındaki koordinasyonun sürdüğünü kaydetti.

Ensari, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin eş zamanlı olarak sağlanmasının Katar açısından öncelikli olduğunu belirterek, "Çözüme giden tek yol diplomasiye dönülmesi, ateşkesin sağlanması, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve müzakerelere dönülmesidir." dedi.

Kaynak: AA