Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin rutin görevini yerine getirdiği sırada teknik arıza sebebiyle ülkenin kara sularına düştüğü belirtildi. Bakanlık, kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bir kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

KAHREDEN HABERİ MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı ise kazayla ilgili açıklamasında kahreden detayları paylaştı. Helikopterin teknik arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düştüğü ifade edilirken, kazada 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğu belirtildi. Kazada ölenlerden 4'ünün ise Katar askeri olduğu öğrenildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askeri iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

"KAZA-KIRIMA UĞRAYARAK DENİZE DÜŞTÜ"

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür. Derhal başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır.

Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN'a, Türk Milleti ve kardeş Katar halkına başsağlığı dileriz."