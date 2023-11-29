Katar'da düzenlenen "Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi 11" sona erdi

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi (WISE) 11" sona erdi.

İşbirliği yoluyla eğitimin geleceğini inşa etme konusunda yaratıcı düşünme, tartışma ve amaçlı eylem için uluslararası ve çok sektörlü bir platform olup, Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen iki günlük zirvenin "Kamu Yararına Yönelik Yapay Zeka" başlıklı kapanış oturumu gerçekleştirildi.

Kapanış oturumunda konuşan The Wolfram Group'un kurucu ortağı Conrad Wolfram, yapay zeka teknolojisinin hızlı ilerlemesi nedeniyle eğitimin bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, "Yapay zeka çağı diyebileceğim yeni bir döneme giriyoruz. Bu, tarihin en hızlı ilerleyen sanayi devrimidir." ifadelerini kullandı.

Teknolojik gelişmeler karşısında daha fazla yaratıcılığa ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Wolfram, eğitimin amacına ve öğretmenlerin yaratıcılığı yönlendirmedeki rolüne değindi.

Wolfram, matematik eğitiminin gerçek dünya uygulamalarından kopuk hale geldiğini ve öğrencileri geleceğe hazırlamak için bunun düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Matematik eğitiminde elle hesaplamaya güvenmenin artık çağ dışı olduğunu kaydeden Wolfram, problemlerin çözümünde konunun anlaşılması için makinelerden faydalanmanın şart olduğunu vurguladı.

Wolfram, yapay zekanın neyi başarılı bir şekilde yapıp neyi yapamayacağını anlamanın insanlar için çok önemli olduğunu ifade etti.

"Bilginin nasıl kullanılacağını farklı şekilde öğretmemiz gerekiyor"

Konuşmanın ardından The New Yorker Bilim Yazarı Matthew Hutson moderatörlüğünde yapılan panelde konuşan Katar Eğitim ve Yükseköğrenim Bakanı Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi, Katar'ın ulusal yapay zeka müfredatını ilk benimseyen ülkelerden biri olduğunu ve bunu birkaç yıl önce başlattıklarını söyledi.

Bunun "son derece deneyimsel öğrenmeye ve ilerici pedagojiye" dayandığını kaydeden Nuaimi, ayrıca STEM eğitimi (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik), hesaplamalı matematik ve düşünmeyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Nuaimi, Katar'da eğitimde yapay zeka kullanıldığını belirterek, "2022'de başlatılan son e-öğrenme stratejisi kapsamında bazı çevrim içi platformları ve sınıfları hayata geçirdik ve birçok eğitim gerçekleştirdik." dedi.

Pedagojinin kesinlikle değişeceğini kaydeden Nuaimi, "Eskiden tüm bilgilerin kaynağı öğretmenlerdi. Ancak artık öğrencilere, bilginin teyidinin nasıl yapılacağını, bugün var olan bilginin nasıl kullanılacağını farklı şekilde öğretmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Nuaimi, öğretmenlerin, öğrencilerin duygusal zekasının geliştirilmesinde kritik rol oynadığını dile getirdi.

Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç de, yapay zekanın gelişme hızının katlanarak arttığını ve kötüye kullanım tehlikesinin çok fazla olduğunu belirtti.

Küresel düzeyde düzenleme eksikliğini gidermek için yapay zeka alanında stratejik liderliğe duyulan ihtiyacı vurgulayan Kitaroviç, yapay zeka eğitiminin kişiselleştirilebileceğine değindi.

Kitaroviç, AB'nin insan merkezli bir yaklaşımla kalkınmaya yılda 1 milyar avro yatırım yaparak yapay zeka düzenlemesinde lider konumda olduğunu belirterek, AB'nin yapay zekanın toplumsal uçurumları genişletebileceğinden endişe ettiğini dile getirdi.

Kitaroviç, daha kişiselleştirilmiş bir eğitim sağlamak için bireysel güçlü yönlere ve ilgi alanlarına odaklanma tavsiyesinde bulundu.

"Eğitim insanlığın şimdiye kadar sahip olduğu en iyi fikirdir"

Kühne Vakfı Mütevelli Heyeti İcra Direktörü Jörg Drager ise, eğitim sisteminin yalnızca bireysel öğrenmeye değil, işbirliğini ve yaratıcılığı öğretecek şekilde yapay zekaya uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

Caixin Medya Başkanı Lihui Zhang da, Çin'in çok sayıda mühendise sahip olması nedeniyle yapay zeka konusunda avantajlı olduğunu, ancak doğrulamaya yönelik temel mekanizmaların bulunmaması nedeniyle çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Lihui, yapay zekanın henüz beklendiği kadar iyi performans gösterebileceğinden emin olmadıklarını belirterek, bunun halen test edildiğini kaydetti.

Carnegie Mellon Üniversitesi Dil Teknolojileri Enstitüsü Direktörü Prof. Mona Diab da, yapay zeka ile özellikle çeviri teknolojisinde oldukça ilerleme kaydedildiğini ve "pek çok materyali Arapçaya çevirebilecek bir konumda" olduklarını dile getirdi.

Diab, sorumlu yapay zeka çerçevesinin "sorumlu düşünmeyi, yenilikçiliği, araştırma yönetimini, çeşitliliği ve katılımı" içerdiğini söyledi.

Kapanış konuşmasını yapan WISE CEO'su Stavros N. Yiannouka ise, gelecek yıllarda "herkes için kaliteli öğretimi ve öğrenmeyi desteklemek amacıyla" yapay zekanın tüm potansiyelini ortaya çıkarma ve yapay zekanın kötüye kullanımına karşı koymayı anlama çabalarını iki katına çıkaracaklarını belirtti.

WISE'ın dünya çapında eğitimin dönüştürücü gücünü savunmaya devam edeceğini aktaran Yiannouka, "Eğitim insanlığın şimdiye kadar sahip olduğu en iyi fikirdir." dedi.

WISE Zirvesi

Katar Vakfının girişimi olan ve bu yıl "Yaratıcı Akıcılık: Yapay Zeka Çağında İnsanın Gelişmesi" temasıyla gerçekleştirilen WISE 11, yapay zeka çağında insan yaratıcılığını ve değerlerini geliştirmeye odaklanıyor.

Zirve, kültür ve dilin eğitim sistemleri üzerindeki etkisi, yapay zeka odaklı bir dünyada gezinmek için pratik çözümler, nöro eğitim, geleceğe yönelik becerilerin geliştirilmesi, yenilikçi eğitim modellerinin uygulanması ve ölçeklendirilmesi için en iyi uygulamalar gibi çok çeşitli konuları kapsıyor.

Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede eğitim, iş ve akademik alanda dünyadan 300'den fazla konuşmacı yer alırken yerel, bölgesel ve uluslararası uzmanlar görüşlerini paylaştı.

Zirvede, eğitim sorunlarına çözüm bulmak için çeşitli konularda 3 tematik alanda 200'den fazla oturum düzenlendi.