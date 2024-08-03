Üye Girişi
Haberler

Kastamonu ve çevre illerde, suikasta uğrayan Heniyye için yürüyüş düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu, Amasya ve Çorum'da İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi.

Kastamonu, Amasya ve Çorum'da İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi.

Kastamonu'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Kışla Parkı'nda bir araya geldi. Vatandaşlar buradan sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Memur-Sen Kastamonu Şube Başkanı İrfan Bakır, grup adına yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail rejiminin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiğini belirtti.

Gazze'de insanların sığınabileceği tek bir güvenli noktanın olmadığını ifade eden Bakır, "Bütün dünya bilsin ki İsrail bizim için devlet değil terör örgütüdür ve bir terör örgütüne nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa öyle muamele görmelidir. İsrail, bizim için emperyalizmin tetikçisi, yağmacı gasp çetesidir. İsrail, yalanın, alçaklığın, namussuzluğun örgütlü biçimidir." dedi.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve vatandaşlar katıldı.

Amasya

Amasya'da Sultan II. Bayezid Camisi önünden başlayan yürüyüşte ellerinde dövizler, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü. Burada Kuran'ı Kerim okunarak dua edildi.

Topluluk adına açıklama yapan Memur Sen Amasya İl Temsilcisi Kerem Camcı, "Bugün burada Şehit İsmail Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek, siyonizmi lanetleyip, tarihin en büyük imtihanını veren Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz." dedi.

Programa, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Haluk İpek, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Çorum

Çorum'da vatandaşlar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti.

Çorum Filistin Platformunca organize edilen etkinlik kapsamında Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık", "Şehitler ölmez, ümmet bölünmez", Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail" şeklinde slogan attı.

Etkinlik nedeniyle tarihi Çorum Sat Kulesi'ne Türkiye ve Filistin bayrakları asıldı.

Filistin Platformu Sözcüsü Raif Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in 302 gündür Filistin'de soykırım yaptığını söyledi.

Filistin'de 40 bin civarında kişinin İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini belirten Korkmaz, "İsrail terör örgütü, 76 yıldır Filistin'deki mazlum kardeşlerimize zulmediyor ve bu zülüm artarak devam ediyor. 76 yıldır Müslümanların birlik olamamasından da cesaret alarak, bu zalimler ve hainler her gün yüzlerce şehit haberleri almamıza sebep oluyorlar." dedi.

Batı ülkelerinin İsrail'in zulmünü sadece kınamakla yetindiğini dile getiren Korkmaz, vatandaşlardan dua ve boykotla, maddi ve manevi yardımla Filistin halkına destek olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye Kastamonu Tahran Amasya Hamas Çorum İran Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

ABD, vatandaşlarını 'acil' koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

ABD, vatandaşlarını "acil" koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

 1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

 Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta

Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta
title