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Kastamonu'nun ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

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Kastamonu'nun ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
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Kastamonu'nun Hanönü, Küre, Bozkurt, Tosya, Ağlı, Araç, Seydiler ve Çatalzeytin ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kastamonu'nun Hanönü, Küre, Bozkurt, Tosya, Ağlı, Araç, Seydiler ve Çatalzeytin ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hanönü Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Alper Uslu ve Belediye Başkanı Metin Yamalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Çelenk töreninin ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Küre

Küre ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törende Kaymakam Hasan Çakır ve Belediye Başkanı Salih Turan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu.

Bozkurt

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Bozkurt Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Muammer Yanık, İlçe Karakol Amir Vekili Ali Can Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Kemal Polat, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Tosya

Tosya ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Sedat Ata tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Ağlı

İlçe meydanında düzenlenen törende Kaymakam Şeyma Şendur ve Belediye Başkan Vekili Aytekin Çelebi Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Azdavay

Azdavay ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törene Kaymakam Bilal Çitil, Belediye Başkanı Cevat Taşkan, ilçe mülki amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu.

Seydiler

Seydiler ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törende Kaymakam Büşra Erdoğan Duramaz ve Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan tarafından Şehit Şerife Bacı Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Çatalzeytin

Çatalzeytin ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törene Kaymakam Alpay Dincel, Belediye Başkanı Ahmet Demir, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu.

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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