Hamas görüntüleri yayınladı! Esirler ölmeden önce Netanyahu'ya böyle yalvarmış

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde cesetlerine ulaşılan İsrailli esirlere ait yeni görüntüler yayınladı. İsrail bombardımanında ölmemek için 10 kez farklı yere transfer edildiklerini belirten esirlerin, "Bizim canlı olarak serbest kalmamız için yapılan her girişimde başarısızlığa devam ediyorsunuz. Lütfen bizi ihmal etmeyin ve bombardımanı durdurun" dediği görüldü.

"ANLAŞMA YAPMAMAK İÇİN BİZİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 334 gündür devam ederken, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nde cesetlerine ulaşılan İsrailli esirler Alexander Lobanov ve Carmel Gat'ın ölmeden önceki görüntülerini yayınladı. Görüntülerde konuşan Lobanov, Reim bölgesinden 7 Ekim'de kaçırıldığını belirterek, zor şartlar altında olduklarını ve su, elektrik, yiyecek ve temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldıklarını aktardı. Lobanov, korktuklarını ve Kassam Tugayları tarafından İsrail bombardımanlarında ölmemek için 10 kez farklı yerlere transfer edildiğini ifade etti. Netanyahu hükümetinin 7 Ekim'de başarısız olduğunu ve ihmal edildiklerini aktaran Lobanov, "Şimdi de bizim canlı olarak serbest kalmamız için yapılan her girişimde de başarısızlığa devam ediyorsunuz. Anlaşma yapmamak için bizi öldürmeye çalışıyorsunuz" dedi. Geride hamile eşini, 2 yaşındaki oğlunu ve hasta anne babasını bıraktığını aktaran Lobanov, Netanyahu yönetimine karşı İsrail halkına sokaklara çıkması çağrısında bulundu.

"SALDIRILAR NEDENİYLE BURADAN CANLI ÇIKIP ÇIKMAYACAĞIMI BİLMİYORUM"

Diğer İsrailli esir Gat ise İsrail ordusunun saldırılarının sürekli devam ettiğini belirterek, "Saldırılar nedeniyle buradan canlı çıkıp çıkamayacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Netanyahu hükümetine seslenen Gat, "Lütfen bizi ihmal etmeyin ve bombardımanı durdurun, bizim eve dönmemizi sağlayın" dedi.İsrail halkına eve geri getirilmeleri için protestolara devam etmeleri çağrısında bulunan Gat, "Kimsenin müzakere kapısını kapatmasına izin vermeyin" dedi. Hamas, söz konusu esirlerin İsrail saldırısında öldüğünü açıklamış, İsrail ise esirlerin Hamas'ın tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.

NETANYAHU: PHİLADELPHİ KORİDORU'NDAN ÇEKİLMEYECEĞİZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Philadelphi Koridoru'ndan ayrılmayacaklarını bir kez daha yineledi. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu koridordan ayrılmaları halinde Hamas'ın sadece silah kaçakçılığı yapmasını değil, İsrailli esirleri yurt dışına kaçırmasını da engellemenin imkansız olacağını savunarak esirleri serbest bırakmaları için Hamas'a baskı yapacak bir şeye ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Gazze'nin silahtan arındırılması gerektiğini, bunun da ancak Philadelphi Koridoru'nun İsrail kontrolü altında kalması ve Hamas'a mühimmat ve silah tedarik hattı bulunmaması halinde mümkün olacağını ileri süren Netanyahu, esirlerin iadesi için zaten (Kasım 2023'te) bir anlaşmaya vardıklarını ve kendisinin geri kalan esirleri geri getirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

DAHA SONRA ÇEKİLME İDDİASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İsrail'in bir aşamada Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği yönünde söz verip vermediği sorusunu ise Netanyahu, şöyle yanıtladı: Koridor boyunca asker sayısını azaltma konusunda anlaştık ve orada tam bir tümene ihtiyacımız yok. Kalıcı bir ateşkes için görüşmelere başlama konusunda anlaştık ve şartlarımız Philadelphi Koridoru'nun aşılmaz hale geldiği bir durumu da içermelidir. Birinin orada olması gerekiyor, kim olduğu umurumda değil. Bize kağıt üzerinde ya da sözlü olarak değil, her gün, her hafta sahada, (daha önce) olanların tekrarını önleyebileceğini gösterecek birini getirin, biz de bunu değerlendirmeye açığız.