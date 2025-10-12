Haberler

İstanbul'da duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İstanbul'da duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinin yanındaki dar alana girerek 15 metre uzunluğundaki duvarın arasına sıkışarak günlerce orada mahsur kalan ve 6 saat süren çalışma sonucu kurtarılan kişinin Portekiz uyruklu 45 yaşındaki Caires Ferraiera olduğu tespit edildi. Ferraiera'nın ağustosta Türkiye'ye geldiği, pasaportunu kaybettiği için sokakta yaşadığı ve uyumak için tünele girdiği öğrenildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde 11 Eylül Perşembe günü saat 08.30 sıralarında akılalmaz bir olay yaşandı.Edinilen bilgilere göre bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle tünel girişinin yanındaki dar alana girdi. Buradan ilerleyen kişi ardından 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına geçti.

DUVARIN ARASINDA GÜNLERCE MAHSUR KALDI

İddiaya göre içeride günlerce mahsur kaldığı öğrenilen adam, dışarıya çıkamayınca bağırmaya başladı. O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş sesleri duydu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk olarak sesin geldiği yerdeki duvarın bir bölümünü kırdı. İçeride mahsur kalan adamın açılan bölüme gelmemesi üzerine ekipler duvar boyunca takip yaptı. Adamın tünel girişindeki dar alandan geçerek içeri girdiği tespit edildi.

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişinin kim olduğu belli oldu

EKİPLER BALYOZLA DUVARI YIKTI

Bunun üzerine Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, dar alandan içeri girerek duvarın arkasına geçti. Mahsur kalan kişiye ulaşan polis ekipleri adamın yarı çıplak, bitkin ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri olduğunu gördü. Ancak içerideki adam bitkin olması ve alanın dar olması nedeniyle dışarı çıkarılamadı. Kişinin bulunduğu yerden çıkarılması için itfaiye ekipleri, darbeli matkapla duvarı delmeye başladı. Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki duvarı bir süre matkapla delen, ardından da beton kesme aletiyle çalışma yapan itfaiye ekibi, demirleri de keserek balyozla duvarı yıktı.

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişinin kim olduğu belli oldu

6 SAAT SÜREN OPERASYONLA KURTARILDI

Açılan bölümden içeri giren Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, yanına ulaştıkları adam bulunduğu yerden ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Önce boyunluk takılan adam, sedyeye alınarak ambulansa konuldu. Ardından da Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 saat süren operasyon DHA kamerasına saniye saniye yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişinin kim olduğu belli oldu

PASAPORTUNU KAYBEDİNCE SOKAKTA YAŞAMIŞ

Diğer yandan polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kurtarılarak hastaneye kaldırılan adamla, tercüman eşliğinde görüşme yapıldı. Görüşmede adamın Portekiz uyruklu Caires Ferraiera (45) olduğu tespit edildi. Ferraiera'nın ağustos ayında ülkesinden İzmir Adnan Menderes Havalimanına geldiği, buradan İstanbul'a geçtiği, bu süre içerisinde pasaportunu kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Pasaport çıkarmak için konsolosluğun Kasımpaşa'da olduğunu sanarak buraya gelen Ferraiera'nın sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi.

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişinin kim olduğu belli oldu

TÜNELE UYUMAK İÇİN GİRMİŞ

Uykusuz olduğu için dinlenmek amacıyla o tünele sığındığı öğrenilen Ferraiera'nın daha sonra bulunduğu yerden çıkamadığını söylediği öğrenildi. Hastanede işlemleri tamamlanan Ferraiera, emniyetteki işlemlerinin ardından, Geri Gönderme Merkezine teslim edilerek sınır dışı edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eşini tüfekle vurarak katletti

Geçim tartışması cinayetle bitti! Eşini tüfekle katletti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatansever:

Bu adam günlerce aynı yere girip çıkmış neden duvar yikiyorsunuz beceri meselesi o yine çıkardı oradan Devletin malına zarar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar, sanal bahis gibi dijital saldırıların dozu artıyor

"Saldırıların dozu artıyor, herkes elini taşın altına koymalı"
Eşini tüfekle vurarak katletti

Geçim tartışması cinayetle bitti! Eşini tüfekle katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.