Kartalkaya Yangını Davası… Müşteki Avukatı: "Otelin Arkasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Var, Denetimden Böyle Kaçıyorlar"

Haber: Esra TOKAT

(BOLU) - Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın ikinci duruşmasında bir müşteki avukatı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ile otel sahibi Halit Ergül'ün yakın ilişki içerisinde bulunduğunu iddia ederek, "Otelin arkasında Kültür ve Turizm Bakanlığı var, denetim sorumluluğundan böylelikle kaçıyorlar. Emir Aras ve Elif Aras'ın otelde kaldıklarına ailişkin bir kayıt yok. Bu da bize ayrıcalıklı misafirlerin kaydının yapılmadığını ve otelde yangında da onlara öncelik verildiği düşüncesini akıllara getiriyor. Ayrıca eksikliklerin giderildikten sonra mütalaanın yeniden düzenlenmesini istiyoruz" dedi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 19'u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Taraf ve izleyicilerin fazla olması nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonunda hazırlanan duruşma salonunda yapılıyor.

Yaralılar Maya, Sim, Canel, Berkuk Emre Koca açısından hazırlanan iddianame ana dosya ile birleştirildi. Duruşmada birleştirilen ek dosyaya ilişkin dün sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından bugün müşteki avukatları dinleniyor.

"Mütalaa yeniden düzenlensin"

"Esas hakkındaki mütalaanın içeriği bir kenara zamanlamasının da aşama itibari ile doğru olmadığı kanaatindeyiz" diyerek mütalaanın yeniden hazırlanması gerektiğini belirten müşteki avukatlarından Mehmet Eren Turan, şunları kaydetti:

"Sanıklara ilişkin bu aşamada gelen belgeler de lehlerine değildir. Özellikle Mehmet Salun tarafından dosyada dinlenecek tanıkların nasıl ifade vereceklerine ilişkin talimat verilmektedir. Mahkemede maddi gerçeğin ortaya çıkmasının önüne geçmek adına tanıkların verecekleri ifadelerin manipüle edildiği tespit edilmiştir. Bir kişinin kendi hukuki durumunu aşacak şekilde bu şekilde talimat verebilmesi, bu kişinin talimatlar doğrultusunda hareket edeceğini belirtmesi nedeniyle dosyada alıkonucu tedbirlerin olmasının ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir.

Tüm sanıkların eylemleri sadece yangından önceki tutumlarına ilişkindir. Ancak yangın sırasında yangın ikaz sisteminin neden çalıştırılmadığına ilişkin Halit Ergül'ün 'misafirleri uyandırmayın' şeklindeki mesajı çok dikkat çekicidir. İkaz sisteminin çalıştırılmaması yönünde personelin ve otel yönetiminin fikir ve eylem birliğinde hareket ettiği ortadadır.

Mahkeme tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı personellerinin soruşturmasının akıbetine ilişkin bir yazı yazılmalı ve diğer celsede geldiği aşama açıklanmalıdır. Mehmet Salun ve talimat verdiği Mustafa Yılmaz hakkında mahkemenin suç duyurusunda bulunmasını, Salun'un tutuklanmasını ve hakkında dava açılması sonucu ana dosya ile birleştirilmesi için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz.

Mutfak çalışanı Faysal Yaver suçlanmıştı, "Grill plate cihazını açan Ümit Erik hakkında suç duyurusunda bulunulsun" talebi

Yangının başlamasına sebep olan eylemin, görevi "grill plate" isimli cihazı temizlemek olan Ümit Erik'in saat 21.00 civarlarında açtığı ancak sonrasında bir daha gelmediği için açık kalmasına sebebiyet verdiği kamera kayıtlarından anlaşılmaktadır. Faysal Yaver, grill plate isimli cihazın yanından geçen son kişi olduğu için dosyaya girmiştir. Ancak biz Ümit Erik hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz.

"Oteldeki bu eksikliklerin ortaya çıkmamasının nedeni Bakanlık"

Bolu Turizm İl Müdürlüğü'nün otelde yaptığı harcamanın bedelini ödemediğini kanıtladık. Turizm Bakan Yardımcısı ile otel sahibi çok sıkı ilişki içerisinde. Oteldeki bu eksikliklerin ortaya çıkmamasının nedeni otel yöneticilerinin, personellerinin ve bu Bakanlık görevlerinin eylemleridir.

Dosyaya yeni girecek şüphelilerin olduğu, eksik delillerin toplanmasının ardından dosyanın savcılığa iletilmesini, Bakanlık yetkilileri ile ilgili dosyanın birleştirilmesi ihtimali nedeniyle tüm bunların ardından mütalaanın yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz."

Avukat Kaynun: "Turizm Bakanı ve Bakanlık yetkililerinin bu duruşma salonunda yargılanması gerekmekte"

Müşteki avukatlarından Onur Fırat Kaynun da mütalaanın değiştirilmesini talep etti ve şunları söyledi:

"Turizm Bakanlığı şüphelilerine ilişkin olarak dosya Danıştay 1. Dairesi'nde beklemektedir. Ortaya çıkan Turizm Bakanlığı iç yönergesi uyarınca da Danıştay bu şüpheliler hakkında izin vermek durumundadır. Davanın bu şekilde bitirilmesi, yani Turizm Bakanlığı yetkililerin bu dosyaya birleştirilmeden dosyanın bitirilmesi açık bir şekilde hukuka aykırı olacaktır. Turizm Bakanı ve Bakanlık yetkililerinin bu duruşma salonunda yargılanması gerekmektedir.

Bakanlıktan kontrolörlere "Kesin bilgi gibi yazarsanız, otel bir hak kaybına uğrarsa siz sorumlu olursunuz" uyarısı

Turizm şirketi ETS Tur hakkında suç duyurusunda bulundum ve bunun akıbetinin ne olduğunun sorulmasını istiyoruz. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkan Vekili Levent Kırcan imzalı yazıda yangından 4 ay önce, otelleri denetleyen kontrolörlere gönderilmiş bir belge var ve burada resmen diyor ki 'Otelde yangınla ilgili bir eksiklik görürseniz, bunu kesin gibi İtfaiye'ye 'gereği' için değil 'bilgi' amaçlı gönderin. Kesin bilgi gibi yazarsanız ve sonunda otel bir hak kaybına uğrarsa siz sorumlu olursunuz' diyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri acilen dosyaya dahil edilmelidir."

"Ayrıcalıklı misafirler" şüphesi

Bir müşteki avukatı da Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı ile otel sahibi Halit Ergül'ün yakın ilişki içerisinde bulunduğu iddia ederek, "Otelin arkasında Kültür ve Turizm Bakanlığı var, denetim sorumluluğundan böylelikle kaçıyorlar. Emir Aras ve Elif Aras'ın otelde kaldıklarına ilişkin bir kayıt yok. Bu da bize ayrıcalıklı misafirlerin kaydının yapılmadığını ve otelde yangında da onlara öncelik verildiği düşüncesini akıllara getiriyor. Ayrıca eksikliklerin giderildikten sonra mütalaanın yeniden düzenlenmesini istiyoruz" dedi.