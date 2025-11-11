Haberler

Kartal'da Taksi Şoförüne Kadın Yolcu Darbede Bulundu

Güncelleme:
Beyoğlu'ndan Kartal'a giden taksi şoförü, fazla ücret almak amacıyla yolu uzattığı iddiasıyla kadın yolcu tarafından darbedildi. Kadın, taksiciye cep telefonu ile vurdu, olayın ardından taksici hastaneye kaldırıldı.

Kartal'da taksi şoförü, fazla ücret almak için yolu uzattığını öne süren kadın yolcu tarafından darbedildi.

Beyoğlu'ndan Kartal Atalar Mahallesi'ne gitmek için taksiye binen kadın yolcu, taksi şoförünün fazla ücret almak için yolu uzattığını öne sürdü.

Taksici İbrahim K. ise navigasyon kullanarak lokasyona gittiğini ve yol çalışması olduğu için başka güzergah kullandığını iddia etti.

Yolcu kadın, ücreti eksik ödeyince araçta tartışma çıktı. Taksicinin parayı tam istemesi üzerine kadın, taksi şoförünün kafasına cep telefonuyla vurdu.

Telefonla polis çağıran kadın daha sonra araçtan indi ancak taksici kadına polis gelene kadar beklemesini söyledi.

Araçtan inen kadın, evine doğru yöneldiği esnada cep telefonuyla kayıt alan taksi şoförünün başına tekrar vurdu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaralandığını bildiren taksici İbrahim K, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim K, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Takside yaşanan kavga, araç kamerasıyla kaydedildi.

Taksi şoförü İbrahim K, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, navigasyonla yolcunun gösterdiği istikametten devam ederken Göztepe Köprüsü'nde çalışma olduğunu görünce rota değiştirdiğini ve yolun 1,2 kilometre uzadığını söyledi.

İbrahim K, uygulamadan taksi çağrıldığında 50 lira fark alındığını, köprü geçiş ücretinin de müşteriye yansıtıldığını belirtti.

Yolcu tarafından darbedildiğini, kafasının yarıldığını ifade eden İbrahim K, "Görgü şahitlerim de var. Kartal Devlet Hastanesine gittik. Kafamda şu an 3 tane dikiş var. Hastaneden aldığım darp raporuyla en yakın polis karakoluna giderek şikayette bulundum." dedi.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
