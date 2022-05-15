KARTAL'DA DÜĞÜN KONVOYUNDA YOLU KAPATARAK DRİFT YAPTI - Haberler

Kartal Sahil Yolu'nda ilerleyen düğün konvoyundaki bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yolun açılmasını bekleyen sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Polis drift yapan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel